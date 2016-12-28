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锦荣被传10月泡夜店搂妹 蔡依林闺蜜曝分手真实内幕

2016-12-28 09:45 [来源： 网易娱乐 ]

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　　网易娱乐12月28日报道据台湾媒体报道，蔡依林(Jolin)22日证实和交往6年的锦荣分手，令外界相当震惊，外传个性不合、对婚姻没共识、聚少离多都是分手原因，但她的闺密透露，真正毁了这段感情的，是锦荣的“屁孩个性”，且两人对外表示11月分手，但有目击者爆料，万圣节时看到男方上夜店把妹，当时便宣称自己“已经单身”。

　　据《周刊王》报道，蔡依林日前对外表示，VJ恋11月才分手，但据悉，双方早在7月就分开，有爆料者透露，10月29日万圣节时，目击锦荣现身信义区夜店的万圣趴，和3名辣妹互拥热舞，还有正妹在社交网站脱口：“跟锦荣抱抱真的好爽！”对于辣妹们好奇的感情状态，锦荣则是大方自自曝单身中，还补充：“分手很久了。”

　　外界归纳VJ恋的分手原因有7个，分别是：个性不合、聚少离多、夫妻财产共有、婚后冠夫姓、婚戒不离手、婚姻理念不同、对未来没有共识，但蔡依林的闺蜜表示，其实锦荣个性还不成熟，2011年被拍到在夜店把妹、2012年和谢沛恩及孙语遥等女星曝暧昧，2015年被曝使用约会神器把妹，让她心碎又伤心，直指男方不定性，“屁孩性格”才是分手主因。

　　锦荣经纪人否认表示，没有听说过万圣节上夜店把妹的事，也强调他和蔡依林确实是在11月分手，8月时两人恰巧因公搭乘同班飞机，当时感情还非常好，而蔡依林经纪人则不愿再回应私事。

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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