周海媚经历九段爱情：现在没人追没有钱

网易娱乐讯 据香港媒体报道，本月正式踏入50岁的周海媚，13年前回归内地发展，赚钱之余，还找到小她7岁的建筑师男友，从此定居内地。
两人的姐弟恋最初不被看好，结果一恋爱就恋爱了12年，身边人都开始着急二人婚事。结果今年8月，周海媚在某次活动中，宣布同男友分手，讲时轻描淡写，不留半点痕迹。
人生已过半百，经历九段爱情，每段恋情都百分百投入，可惜最终分手收场，至今孑然一身，但事实上，她并不着急，坚持“不婚不育”的周海媚说：“我现在没有人追，还有什么人追我？我又没有钱。”
虽然嘴上说没人追，但女人无论什么年岁，对恋爱依然抱有憧憬，周海媚对未来另一半，仍有简单要求：“总之要好人一个、心地善良、喜欢动物。”
提到同周海媚同期的邓萃雯、邵美琪都美结婚，命运相同，她说：“咦！是哦！我也真是没想到，我还以为Maggie(邵美琪)结了婚！”
[责任编辑： 付利帆（见习）]
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