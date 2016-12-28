洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

周海媚经历九段爱情：现在没人追没有钱

2016-12-28 09:38 [来源： 网易娱乐 ]

分享到：

　　网易娱乐讯  据香港媒体报道，本月正式踏入50岁的周海媚，13年前回归内地发展，赚钱之余，还找到小她7岁的建筑师男友，从此定居内地。

　　两人的姐弟恋最初不被看好，结果一恋爱就恋爱了12年，身边人都开始着急二人婚事。结果今年8月，周海媚在某次活动中，宣布同男友分手，讲时轻描淡写，不留半点痕迹。

　　人生已过半百，经历九段爱情，每段恋情都百分百投入，可惜最终分手收场，至今孑然一身，但事实上，她并不着急，坚持“不婚不育”的周海媚说：“我现在没有人追，还有什么人追我？我又没有钱。”

　　虽然嘴上说没人追，但女人无论什么年岁，对恋爱依然抱有憧憬，周海媚对未来另一半，仍有简单要求：“总之要好人一个、心地善良、喜欢动物。”

　　提到同周海媚同期的邓萃雯、邵美琪都美结婚，命运相同，她说：“咦！是哦！我也真是没想到，我还以为Maggie(邵美琪)结了婚！”

[责任编辑： 付利帆（见习）]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳白马寺斯里兰卡风格佛殿奠基
  • 洛阳自创区建设放出政策“大礼包”
  • 宋小宝书法作品曝光 一幅字卖了8万元
  • 银行理财年末效应发威 收益率"破5...
  • 宁西高铁终于提上日程 河南境内全...
  • 厉害了！杭州一学生手绘黑板报堪...
  • 河南省新闻出版广电局副局长谭福...
  • 美女歌手本兮逝世 90后女歌手为何...
  • 京沪高速山东济阳段发生13起事故 ...
  • 重庆荣昌4.8级地震 大足两楼房震...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605