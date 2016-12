新闻摘要: 鹿晗工作室官方微博发布消息,称:“恭喜鹿Boss超级话题阅读量突破100000000000!感谢所有的关注与支持,感谢你们一鹿陪伴,在此为破千亿送上特别福利:马力is watching you We will always be with you!”鹿晗也是成为微博第一位话题破千亿的艺人。随文还晒出鹿晗性感照。

网易娱乐12月28日报道27日晚,鹿晗工作室官方微博发布消息,称:“恭喜鹿Boss超级话题阅读量突破100000000000!感谢所有的关注与支持,感谢你们一鹿陪伴,在此为破千亿送上特别福利:马力is watching you We will always be with you!”鹿晗也是成为微博第一位话题破千亿的艺人。随文还晒出鹿晗性感照。 据悉,今天是鹿晗出道的五周年,同时还是他的全新迷你专辑《Xplore》正式发行的日子,可谓是“三喜临门”。 [责任编辑: 付利帆(见习)]

