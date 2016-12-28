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吴宗宪称前妻是全世界最可怕的动物 引发网友热议(图)

2016-12-28 09:44 [来源： 网易娱乐 ]

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　　网易娱乐12月28日报道据台湾媒体报道，吴宗宪和老婆张葳葳结婚二十年，育有三女一子。他27日凌晨在网上发文，贴出一张与名嘴吕文婉的合照，并开玩笑写下，“全世界最可怕的动物~~前妻！”引发不少网友热议。

　　吴宗宪27日凌晨在网上发文，分享日前录制节目《综艺大热门》时，与名嘴吕文婉的合照，“全世界最可怕的动物~~前妻！”。画面中，只见吕文婉拿着印有“前妻怒吼”的大喇叭，并将另一头对准宪哥，两人为了节目效果，呈现出相当逗趣又搞笑的画面。

　　此外，吴宗宪发文一公开，立刻勾起不少网友心中共鸣，吸引许多粉丝留言，“厉害了”、“全世界最好笑的主持人…宪哥”、“我还以为是小三”、“哈哈，是人都恐怖”，意外在网络上引发不少讨论。

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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