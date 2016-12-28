新闻摘要： 12月27日，胡可、安吉、小鱼儿母子三人被游客发现现身上海迪士尼乐园游玩。

搜狐娱乐讯 12月27日，胡可、安吉、小鱼儿母子三人被游客发现现身上海迪士尼乐园游玩。胡可素着颜，身着粉色大衣，背着双肩包，推着童车，“国民婆婆”真的是低调又质朴。安吉和小鱼儿则是友爱的穿着兄弟装，充满童趣的羽绒服让两人乖萌指数爆棚。当天，胡可牵着安吉在人群中排队乘坐“七个小矮人矿车”，作为行走的圈粉机，安吉没多久就被周围的阿姨姐姐粉认出，各种“我喜欢你！”“你是24K纯爷们！”的深情表白向他抛来，游人争相拍照，安吉则表现出一丢丢的害羞，胡可在一旁向粉丝们表示感谢。另据游客爆料，安吉在过山车上完全hold住了，一点儿都没有害怕嘶吼，遇到刺激的时刻甚至还伸出了小手摇摆，嗨炸了。当安吉、小鱼儿跑进迪士尼商城，两兄弟撒起了欢，小鱼儿瞧上了米老鼠玩偶，安吉则对宝剑爱不释手，耍着剑就与小鱼儿“切磋”起来，一招一式都萌帅萌帅哒，引路人围观。(上海站 马蓉玲/文)

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