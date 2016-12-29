北京文化局原副局长帮人上春晚收百万

新闻摘要： 昨日上午，北京市文化局原副局长张晓因受贿罪，被北京市一中院一审判处有期徒刑6年，并处罚金100万元。

昨日，北京市文化局原副局长张晓听取判决。一中院供图

昨日上午，北京市文化局原副局长张晓因受贿罪，被北京市一中院一审判处有期徒刑6年，并处罚金100万元。法院判决认定，张晓利用担任北京电视台总编辑、北京市文化局副局长、北京文创国际集团有限公司法定代表人等职务便利，他人谋取利益，非法收受他人财物113万余元。

帮人参演春晚收受百余万元

公开资料显示，现年53年的张晓曾任光明日报驻英国记者站首席记者、站长、正处级参赞，北京电视台副总编辑、总编辑，北京文创国际集团有限公司法定代表人等职务。2010年5月，出任北京市文化局党组成员、副局长。

今年6月24日，时任北京市文化局副局长、文创集团有限公司法定代表人的张晓，因涉嫌受贿被诉至一中院。

经法院审理查明，被告人张晓于2009年下半年至2010年3月，利用担任北京电视台总编辑的职务便利，接受赵某的请托，为赵某之女进入北京电视台工作提供帮助。后收受赵某给予的200克金条一根，价值人民币4.7万余元。

此外在2009年底至2013年9月，张晓利用担任北京电视台总编辑、北京市文化局副局长、文创集团筹备组负责人、法定代表人、总经理的职务便利，接受陈某的请托，为陈某之友参演北京电视台2010年春节联欢晚会等多个节目、文创集团承办的歌会等提供帮助，并4次收受陈某给予的港币100万元、酒店消费卡3张，共计折合人民币108.4万余元。

受审否认指控称“正常工作”

据了解，一审庭审中，张晓及其辩护人否认检察机关指控，张晓供述其并未利用职务便利帮助赵某之女进入北京电视台工作，赵某给予其金条是朋友之间的馈赠。

此外，张晓称在北京电视台和文创集团任职期间，具有节目制作的决策权，其是基于正常工作安排宣传、推广。陈某赠送财物，是出于张晓为其公司提供诸多咨询帮助，张晓不具有受贿的主观故意，其行为不构成受贿罪。

北京一中院经审理后认为，被告人张晓身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。检察机关指控被告人张晓犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张晓所犯受贿罪，数额巨大，依法应予惩处。鉴于在案冻结、扣押了部分赃款、赃物，可对张晓酌予从轻处罚。

故北京一中院作出上述判决。(记者 王巍)

[责任编辑： 付利帆（见习）]