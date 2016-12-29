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北京文化局原副局长帮人上春晚收百万

2016-12-29 09:59 [来源： 新京报 ]

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　　昨日，北京市文化局原副局长张晓听取判决。一中院供图

　　昨日上午，北京市文化局原副局长张晓因受贿罪，被北京市一中院一审判处有期徒刑6年，并处罚金100万元。法院判决认定，张晓利用担任北京电视台总编辑、北京市文化局副局长、北京文创国际集团有限公司法定代表人等职务便利，他人谋取利益，非法收受他人财物113万余元。

　　帮人参演春晚收受百余万元

　　公开资料显示，现年53年的张晓曾任光明日报驻英国记者站首席记者、站长、正处级参赞，北京电视台副总编辑、总编辑，北京文创国际集团有限公司法定代表人等职务。2010年5月，出任北京市文化局党组成员、副局长。

　　今年6月24日，时任北京市文化局副局长、文创集团有限公司法定代表人的张晓，因涉嫌受贿被诉至一中院。

　　经法院审理查明，被告人张晓于2009年下半年至2010年3月，利用担任北京电视台总编辑的职务便利，接受赵某的请托，为赵某之女进入北京电视台工作提供帮助。后收受赵某给予的200克金条一根，价值人民币4.7万余元。

　　此外在2009年底至2013年9月，张晓利用担任北京电视台总编辑、北京市文化局副局长、文创集团筹备组负责人、法定代表人、总经理的职务便利，接受陈某的请托，为陈某之友参演北京电视台2010年春节联欢晚会等多个节目、文创集团承办的歌会等提供帮助，并4次收受陈某给予的港币100万元、酒店消费卡3张，共计折合人民币108.4万余元。

　　受审否认指控称“正常工作”

　　据了解，一审庭审中，张晓及其辩护人否认检察机关指控，张晓供述其并未利用职务便利帮助赵某之女进入北京电视台工作，赵某给予其金条是朋友之间的馈赠。

　　此外，张晓称在北京电视台和文创集团任职期间，具有节目制作的决策权，其是基于正常工作安排宣传、推广。陈某赠送财物，是出于张晓为其公司提供诸多咨询帮助，张晓不具有受贿的主观故意，其行为不构成受贿罪。

　　北京一中院经审理后认为，被告人张晓身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。检察机关指控被告人张晓犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张晓所犯受贿罪，数额巨大，依法应予惩处。鉴于在案冻结、扣押了部分赃款、赃物，可对张晓酌予从轻处罚。

　　故北京一中院作出上述判决。(记者  王巍)

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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