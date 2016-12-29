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被指受伤后过气不如Selina 俞灏明怒回:我现在多好

2016-12-29 09:58 [来源： 网易娱乐 ]

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　　网易娱乐12月29日报道  据中时电子报报道，Selina于2010年在上海拍摄《我和春天有个约会》时惨遭火吻，造成背部和四肢54%严重灼伤，而同剧的俞灏明也伤势严重，全身39%烧伤，6年过去，如今两人都奋力复出回到荧幕前，并用过去经历激励伤者，没想到仍有人唱衰俞灏明在演艺圈的发展，引来本尊亲自回应，打脸说：“我现在多好啊！”

　　俞灏明当年以选秀节目《快乐男声》出道，因帅气外貌与歌声人气颇旺，岂料遇到意外，使他原先前途光明的人生有了转折，为此淡出演艺圈3年，近日却出现微博网友唱衰他回到演艺圈后声势大不如前，甚至无礼形容他是“过气的明星”，“可怜俞灏明，却很难再站起来了”。

　　名为“网瘾少年的八卦日常”的微博网友近日攻击俞灏明复出却被瞧不起，称Selina早已恢复，但俞灏明却无法再如当年人气暴涨，对此，俞灏明正面回应，批评该网友没有当娱乐记者的水准跟道德，怒呛对方说：“我现在多好啊，拍自己喜欢的戏，做自己喜欢的事，你说我站不起来？我告诉你！我现在昂首挺胸地站着呢”，粉丝也支持他打脸方式正确，直言：“说的好”、“回呛的漂亮”。

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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