秦岚录节目疑当众被男演员袭胸 反手就给了一巴掌！

新闻摘要： 近日，有网友重看《跨界喜剧王》，发现秦岚疑被男演员当众袭胸。

秦岚疑当众被男演员袭胸

网易娱乐12月29日报道 近来跟喜剧有关的综艺节目很多，各路演员明星也纷纷尝试转型，在节目中展现自己的喜剧天分。

但有些小品类喜剧节目比较接地气，男明星一不小心在台上与女明星进行对手戏的时候，就吃了个豆腐。近日，有网友重看《跨界喜剧王》发现秦岚被男演员当众袭胸。

看完这期节目后，观众都吓了一跳，这种电视节目类的喜剧综艺，没必要表演得如此逼真吧，秦岚直接被一起搭戏的男演员袭胸。

网友看完后都不淡定了：画面简直是淫靡不堪，后头这男的是不是有病？哪怕是剧情需要，这么把手放到女性胸上真的是猥琐十足，我要是秦岚我还录你妈的节目啊。

秦岚当真就这么“忍气吞声”，被当众袭胸也不说什么吗？

细心的观众发现，接下来有一幕，秦岚要扇男演员耳光，秦岚扇了两下，一次有节目配音，啪的一声，而第二次没有节目配音，秦岚直接打了。

也就是，按照剧本走，秦岚应该是只打对方一个耳光，但她却打了第二次，还是真打，观众猜秦岚被袭胸，估计是怒了，才会下狠手吧。

也有观众看完后，觉得男演员不是故意的，可能是入戏太深，也有可能没有把握好手的位置，才会引发误会。(图文/小易)

[责任编辑： 付利帆（见习）]