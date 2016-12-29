被网友起哄“追回蔡依林” 彭于晏记者会避谈该话题

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网易娱乐12月29日报道 12月29日消息，据台湾东森新闻报道，艺人彭于晏被传和天后蔡依林有一段情，2006年绯闻曝光，最近因为女方近日和6年男友锦荣分手，他的名字连带登上热搜，就连微博评论也被网友灌满“快去追回林林”，27日现身新片记者会被问到相关问题，进而作出了回应。

彭于晏27日出席新片《乘风破浪》记者会，被问到是否会追回蔡依林后，原先面对提问都是有话直说、迅速回应的他，意外沉默一下、不愿多说什么。经纪人随后跳出来代为回应，“是网友在起哄，因此不予回应”，避谈绯闻话题。

蔡依林和6年男友锦荣分手过后，过往曾传过情的对象也浮出水面，再引网络话题，其中以彭于晏最为轰动。他们在2006年曾被传过交往，谈过长达3年的感情，一直到有一次深夜女方被拍到前往男方家，恋情才浮出水面。

蔡依林和彭于晏的恋情间接被公开后，曾在小S的逼问之下，坦言喜欢对方大丈夫的个性，不过却传受到男方经纪公司阻挡，被迫在2008年划下句点，另一种说法是，对方母亲不满蔡不公开恋情外，舞台形象过于性感，但这项说法并未获得证实。

或许因为如此，在蔡依林与交往6年的锦荣分手后，许多人纷纷敲碗、希望她能与彭于晏复合，2人当年的感情和分手原因也在网络疯传，掀起一阵疯狂讨论。

[责任编辑： 付利帆（见习）]