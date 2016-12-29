缘分！邓紫棋偶遇3年前合照小女孩 贴脸亲吻显温馨

新闻摘要： 12月28日，邓紫棋发微博晒出两张与小女孩的合影，并写道：“今天杭州路演，遇到了三年前亲了我一下的小女孩。她今天再亲了我一下。时间，是爱最好的见证。”

3年前邓紫棋与小女孩合影

3年后邓紫棋再遇小女孩

邓紫棋微博截图

昨晚(12月28日)，邓紫棋发微博晒出两张与小女孩的合影，并写道：“今天杭州路演，遇到了三年前亲了我一下的小女孩。她今天再亲了我一下。时间，是爱最好的见证。”

照片中小女孩3年后以同样的姿势亲吻邓紫棋，小女孩已经长大，而邓紫棋看上去似乎没有什么变化，画面温馨有爱。

网友纷纷表示：“也太有缘分了！”“时间是最好的见证，你一点都没变。”

[责任编辑： 付利帆（见习）]