缘分！邓紫棋偶遇3年前合照小女孩 贴脸亲吻显温馨

3年前邓紫棋与小女孩合影
3年后邓紫棋再遇小女孩
邓紫棋微博截图
昨晚(12月28日)，邓紫棋发微博晒出两张与小女孩的合影，并写道：“今天杭州路演，遇到了三年前亲了我一下的小女孩。她今天再亲了我一下。时间，是爱最好的见证。”
照片中小女孩3年后以同样的姿势亲吻邓紫棋，小女孩已经长大，而邓紫棋看上去似乎没有什么变化，画面温馨有爱。
网友纷纷表示：“也太有缘分了！”“时间是最好的见证，你一点都没变。”
[责任编辑： 付利帆（见习）]
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