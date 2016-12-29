谢霆锋罕见谈王菲演唱会 称票已卖完并表示不会参加

新闻摘要： 28日下午，谢霆锋被媒体拍到，身穿运动服抵达香港。罕见地大方回应王菲演唱会道：“票已卖完，直播都做好了，不过我不会去演唱会。”

凤凰网娱乐讯 12月27日，谢霆锋抵达上海机场为女友王菲即将举行的演唱会助阵捧场。当天，谢霆锋身穿休闲装头戴帽子出现，十分低调，为避粉丝从贵宾通道上车离开.

谢霆锋抵港

而28日下午，谢霆锋被媒体拍到，身穿运动服抵达香港。被问到女友王菲30日的上海演唱会情况如何？他罕见地大方回应道：“票已卖完，直播都做好了，不过我不会去演唱会。”

[责任编辑： 付利帆（见习）]