日前，56岁余安安荣升岳母。网友纷纷留言恭喜余安安，又祝福一对准新人。众所周知，余安安与周润发结婚9月便闪离，再嫁广告公司老总李万祺，两人婚后有两个漂亮女儿，2012年她与李万祺离婚。离婚并没有影响余安安和女儿之间的情感，如今余安安晋级为“最美岳母”，与女儿幸福的生活日常广受网友热议。今年圣诞节，余安安与漂亮女儿、女婿一起团圆。母女俩在酒店大堂合影，齐秀身材似姐妹花。
[责任编辑： 付利帆（见习）]
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