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伤口未消肿未消炎！刘德华想出院过年遭医师拒批

2017-01-22 11:20 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　刘德华回香港入院治疗

　　据台湾媒体报道，天王刘德华17日在泰国拍广告时坠马，造成盘骨撕裂伤，此外据悉脊椎也有受伤，剧烈疼痛得吃止痛药撑过去，目前仍在养和医院接受治疗，原本他向医师征求，希望能在许可的情况下回家休息，并传出21日在医师评估之后有望出院，不过傍晚消息指出，已遭医生拒批出院。

　　此次坠马意外，刘德华康复加上休养时间，医生表示刘德华需要停工半年以上，连带之后的工作计划都会暂停，他已取消大年初二的粉丝活动，不过他不希望妻子、女儿频繁来往医院探病，加上医院外有大批媒体守候，担心会给其他病患带来不便，因此向医师征求在许可的情况下回家休息，以便家人照顾。

　　不过，据港媒报道，刘德华目前骨裂发痛只能依赖止痛药，有时睡着都会痛醒，他的身体被固定在床上，也无法自由下床移动。他的伤口不用手术治疗，却要等待伤口自行愈合，至少3个月才能康复，还要做物理治疗复健。而他原本想尽快出院，不过医生认为他的伤势未消肿也未消炎，因此拒批出院，暂时不能回家。

　　(责编：罗罗)

[责任编辑： 郑笑菲]

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