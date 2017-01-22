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湖南卫视2017全新原创音乐节目《歌手》已于周六晚首播，哈萨克斯坦歌手迪玛希华丽声线征服全场，拿下本季首个冠军；林忆莲紧跟而上，凭《不必在乎我是谁》位列第二；音乐教母杜丽莎宝刀未老，勇夺本场季军。而灵魂乐新声袁娅维则排名垫底，面临淘汰危机。首期节目群雄争锋，排名结果令人惊心动魄，不少网友第一时间留言：“第一次这么难选，歌手们实力都太强”、“总算没白等！第一期就有惊喜！”

迪玛希一鸣惊人成黑马 林忆莲杜丽莎师徒档承包亚季军

昨晚首期节目播出，来自哈萨克斯坦的“进口小哥哥”迪玛希携“世界五大最难法语歌之一”《一个忧伤者的求救》首个登场，完美到挑不出毛病的歌唱技巧华丽至极，包含美声、假声、咽音、说话式歌唱、喊唱五种唱法的演绎使他首秀便夺下冠军宝座，成为《歌手》史上年纪最小的冠军，更是在节目播出过程中赚足了流量，不少网友直呼：“惊呆！从副歌开始直升两key还能保持音准，直升机都没小哥哥飙得快飙得稳！”而杜丽莎和林忆莲这对备受关注的师徒档同样不负众望。其中，杜丽莎特意选择了约翰列侬的名曲《Imagine》出阵，前半段用抒情铺垫与渲染，后半段用歌剧混摇滚的形式呈现，两者衔接毫无违和，由此拿下本场第三，令无数网友感叹“宝刀未老”，而压轴登场的林忆莲一曲《不必在乎我是谁》极尽温柔，走心入神的演唱透着几分“不必在乎我曾经是谁，我们重新开始”的洒脱，令听者完全沉醉其中，亚军成绩众望所归。

谭晶叛逆摇滚狂圈粉 狮子合唱团《lion》得第四

在节目播出前，谭晶加盟的消息就曾被网友称“最意外”。而在当晚节目中，她再一次颠覆想象意外出击，选择了与自身形象“最不搭调”的摇滚，一首《再见青春》不同于原版的落寞遗憾，反倒是充满追忆与呐喊，全新演绎令观众直呼惊喜。如果说谭晶的摇滚来自于她的突破，那么作为“摇滚双阵”的另一组成，狮子合唱团的摇滚便来自四个摇滚少年骨子里的热血。演唱中，主唱萧敬腾一改solo歌手时期的风格，与力Q、邹强、阿矩三位团员默契配合，同名曲《Lion》用自我介绍式的口吻诉出心声，充满活力的演唱一展雄雄狮心，拿下本场第四。

光良“回忆杀”遇冷排第六 袁娅维垫底恐淘汰

作为舞台上地地道道的本土湘妹子，袁娅维此次的首秀曲目《阿楚姑娘》可谓精心挑选。不仅如此，为了增加歌曲的叙事性，她还用上离调和弦来支撑。虽说这一改编对于演唱者的要求十分苛刻，但袁娅维还是出色地完成，展示了绝佳的唱功。然而，由于她紧接在迪玛希之后出场，且选曲曲风温婉缠绵，遗憾并未受到听审们的青睐，排名惨遭垫底。同样面临淘汰危机的还有光良，本场他选择了《第一次》打出情怀牌，温馨回忆杀引发本季第一次现场大合唱，但因为出场名次靠前，且后有杜丽莎的“围堵”，反而只拿到了本场第六的成绩。

《歌手》第一场竞演排名及歌单：

1迪玛希《一个忧伤者的求救》

2林忆莲《不必在乎我是谁》

3杜丽莎《Imagine》

4狮子合唱团《Lion》

5谭晶《再见青春》

6光良《第一次》

7袁娅维《阿楚姑娘》

[责任编辑： 郑笑菲]