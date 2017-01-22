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于正新剧凤囚凰开机

2017-01-22 11:28 [来源： 国际在线 ]

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　　由于正担任总制片人、总编剧，李慧珠执导，关晓彤、宋威龙领衔主演的古装IP巨制电视剧《凤囚凰》于1月21日在横店开机，于正携关晓彤、李宗霖、张逸杰、白鹿、张超人、洪尧、朱戬、高雨儿、刘泽群等人出席了开机仪式。于正表示：“自从接了这部戏压力很大，不过会秉承一直以来的良心制作，希望呈现最好的《凤囚凰》给大家。”而华夏视听电视剧中心总监刘一萌也表示：“跟于正老师合作多年，创造了很多经典，相信《凤囚凰》也会一如既往地创造神话，成为叫好又叫座的作品。”据悉，开机过后《凤囚凰》将开始进入紧张的拍摄阶段。

　　关晓彤出演“权谋高手” 于正首次“触电”引期待

　　95后小花关晓彤将全新开启“暗黑模式”，一改往日荧幕上乖巧可人、鬼马调皮的形象，饰演历史上赫赫有名的“山阴公主”刘楚玉。戏中楚玉背负使命在宫廷中步步为营奇谋善断，却又心地善良为情所困，这个角色对关晓彤来说将是一次不小的挑战。对此关晓彤表示：“不想框定在某种角色中，希望这次能让大家看到关晓彤式的爆发。”而于正则通过微博向“演员”发起挑战，他宣布将把自己演员生涯的第一次献给《凤囚凰》，将会在里面出演一个角色，请大家拭目以待他的古装造型。”有不少网友表示很期待，留言道：“很适合演知书达理、温婉有风度的白衣书生或者知识渊博的太傅。”

　　“于正作品”再添一超强IP  演绎女强男强权谋大戏

　　电视剧《凤囚凰》讲述南朝刘宋时期，刘子业即位后凶残暴戾，同母姐山阴公主刘楚玉，淫乐无度，门第无数。江湖第一帮派天机楼，欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子朱雀扶持刘彧新政。朱雀来到公主府，一边假装暴戾，一边培养心腹，并与门客容止相识相爱，遂掀起了一场宫廷腥风血雨的权谋斗争的故事。改编自曾经受无数人追捧的天衣有风的网络小说《凤囚凰》这一经典IP，《凤囚凰》不同于时下热门的“大女主”戏码，而是一部交织着爱恨情仇的“女强男强”宫廷权谋斗争大戏。作为“于正作品”又一最新力作，于正早在筹备阶段就坦言：“匠心是唯一的出路。”虽回归到他最擅长的古装戏中，于正还是表示；“不敢怠慢，一切前所未见，一切都在创造中。”

　　

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[责任编辑： 郑笑菲]

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