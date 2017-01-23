赵丽颖有新恋情？邓超一不小心说漏嘴

新闻摘要： 男星邓超谈吐幽默，以《奔跑吧兄弟》被台湾粉丝熟悉，不过其实他是优秀的演员，曾入围金马影帝。他近期与彭于晏、赵丽颖合作的电影《乘风破浪》即将上映，21日举办发布会，一群演员聊起新片上映后会跟谁一起去看，女方陷入沉思，结果他脱口“带你男朋友去”，对方傻笑全场静默，引发网友讨论。

邓超赵丽颖自拍(资料图)

据台湾媒体报道，男星邓超谈吐幽默，以《奔跑吧兄弟》被台湾粉丝熟悉，不过其实他是优秀的演员，曾入围金马影帝。他近期与彭于晏、赵丽颖合作的电影《乘风破浪》即将上映，21日举办发布会，一群演员聊起新片上映后会跟谁一起去看，女方陷入沉思，结果他脱口“带你男朋友去”，对方傻笑全场静默，引发网友讨论。

邓超与赵丽颖在片中饰演一对母子，在发布会上女方被问到新片上映会带谁一起进电影院观赏，她认真思考人选，首先排除爸妈，因为父母总是比自己的动作还要快，可能会自己溜进电影院看，他一听脱口而出“带你男朋友去看”，众人立刻把目光看向他，女方则不停笑着没有多做反应，主持人忍不住问“是谁”，他赶紧打圆场“2017找个男朋友”，不过对方笑而不答的暧昧反应让粉丝开始好奇是不是真的有对象了。

事实上，赵丽颖在2016年底时，曾在腾讯视频星光大赏上自曝，希望新的一年有机会填补感情的空白，“想爱宣言”引起粉丝关心，这次发布会的内容，有粉丝认为邓超本来就很幽默可能是开玩笑的，也有人坚持她有小声地否认，但也有粉丝表示，就算有男友也祝福，衷心期盼偶像找到一个能依靠的对象，不过先前卓伟才说她目前应该是单身，感情状态外界看来依旧雾里看花。

[责任编辑： 郑笑菲]