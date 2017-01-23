春节档忙啥？成龙今年春晚不唱歌 郭德纲为儿子征婚

新闻摘要：

周冬雨(资料图)

忙春晚

成龙：今年春晚不唱歌

纵横影坛几十年，成龙以拼命著称，前晚的《功夫瑜伽》“家宴”上，李治廷提及，成龙在拍戏时做了一个手术，原本45分钟的手术做了5个小时，他的两个助理在手术室外都哭了。可是手术刚做完来不及恢复，成龙就和李治廷在冰岛雪山拍摄对打的戏。成龙说：“我不敢跟人家说，只能偷偷跟李治廷讲小心别打我做手术的这边，还是继续拍，我的命就是这样的。”

在拍摄间隙，成龙还帮忙收拾片场垃圾，更时时刻刻提醒工作人员不要浪费水。印度演员索奴·苏德说：“哪怕不是在中国，在其他国家拍摄，成龙看到片场的空瓶子也会亲自去捡起来丢进垃圾桶。而且他不会指挥其他人，会自己去做，他真的很有魅力。”

央视鸡年春晚，成龙也将登台，他将在23点左右登台鸡年央视春晚表演，成龙透露今年不会唱歌，将表演其他类型的节目，“玩点不一样的”。

“微力·为i怒放”2016东风日产微博之夜日前举行，最终，TFBOYS、范冰冰分别成为过去一年微博上人气最高的男女明星。

张一山和杨紫这对从《家有儿女》中走出的童星，如今都是新生代炙手可热的明星，也出席了微博之夜盛典。谈及和《欢乐颂》中的其他几美正在排练春晚的事情，杨紫表示兴奋的心情大过紧张的心情，“春晚是从小陪伴我们长大的，上春晚我觉得哪怕露一面不说话都很荣耀的感觉，很期待。”

忙聚会

周冬雨：春节喝到不认识自己

获得金马影后，周冬雨表示，回来之后没什么变化。现在还在拍电视剧《春风十里不如你》，“张一山的戏杀青了，我还没。”周冬雨透露，电影学院毕业以后一直在努力拍戏，也没有什么休息时间。今年春节会有一个聚会，喝到不认识自己，再去跟爸爸、妈妈过，因为这几年都没怎么陪爸妈。

忙家事

郭德纲：为儿子征婚

郭德纲和儿子郭麒麟一起出现在微博之夜上。郭德纲说，郭麒麟现在也没有女朋友，有合适的请大家帮忙介绍。对于频繁出现在各种节目中的郭麒麟，郭德纲称“干什么都比惹祸好”。不过郭麒麟也说，爸爸没有要求他非得参加哪些节目，只是自己在家待着没事，就去了。

忙宣传

韩寒：在剧组没尊严

将于大年初一上映的《乘风破浪》昨日首映，导演韩寒携主演邓超、赵丽颖、董子健、李淳、李荣浩、张本煜、高华阳亮相。

《乘风破浪》讲述了不被父亲理解的赛车手阿浪意外经历一场奇妙冒险的故事，其中兄弟情是《乘风破浪》最核心的元素，以邓超、彭于晏、董子健、高华阳组成的“土帅F4”四兄弟间有很多啼笑皆非的喜剧元素。韩寒表示，“幽默是这部电影的基因，但不只是喜剧，人生有欢笑，也有别离。”而几位尚未看全片的主演则对影片有不同感受，在邓超看来，是一个超级喜剧。而赵丽颖则说自己配音时感动得哭了。

近日受邀在知乎回答关于“在剧组工作是一种怎样的体验”的专业问题时，韩寒用自己的经验戳破了“探班真好玩、群演真好玩、投资影视真好玩”的错觉。他还说在剧组没啥尊严，在拍摄、后期、上映等任何时候，也没有人能够随心所欲。“基本都是大家协调妥协，再大的爷，当孙子也是常有的事。”

结合自己的电影从业经历，韩寒给觉得“投资电影真好玩”的人提供了三大建议：第一，导演演员你不认识的不要投，因为这多半是扶持新人的项目，很难赢得市场；第二，导演演员你全认识的也不要投——那种计划书一般都是假的，“我每年都要看无数的刘德华、周润发只能排在第二页的计划书，因为第一页都是好莱坞巨星……这种当然是骗人的”；第三，能轮得到你投的你不要投——一部有卖相的不错的电影，连腾讯阿里之类的大公司，都只能谈很少的份额，而且要匹配几千万的宣传发行资源，电脑前的你，就别把钱取出来去投资那些你能投进去的电影了。

韩寒总结，在现场，没有太多人照顾你的感受，大家就是工作，抢进度，工作，抢进度，天光就那么点时间，演员就那么点时间，每个人都在抢进度，大家无暇照顾你的自尊心。(记者 肖扬)

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