从预售情况来看 今年春节档电影票房市场有望创新高

新闻摘要： 今年电影“春节档”期临近，和去年同档期“三雄争霸”到最后《美人鱼》的“一超多强”相比，今年的电影从预售票来看，似乎预示了今年“春节档”票房又将走向一个新的高度。

新华社杭州1月22日电(魏董华 孔祥越)今年电影“春节档”期临近，和去年同档期“三雄争霸”到最后《美人鱼》的“一超多强”相比，今年的电影从预售票来看，似乎预示了今年“春节档”票房又将走向一个新的高度。

截至1月22日下午的预售情况来看，根据猫眼电影和艺恩两家的数据统计，排名第一的《西游伏妖篇》已突破4000万元，《大闹天竺》已突破3000万元。而去年上映前五天时排名第一的《美人鱼》还不到3500万元。

去年，《美人鱼》《西游记之孙悟空三打白骨精》和《澳门风云3》联手将“春节档”票房推至30亿元以上，其中《美人鱼》票房就达30多亿元，其他电影票房可忽略不计，7天累计还不到1亿元。

今年，多片似乎都有“分上一杯羹”的实力。除了《西游伏妖篇》《大闹天竺》和《功夫瑜伽》，韩寒的《乘风破浪》凭其个人影响力和上映前话题度也在上映前五天时预售票房突破了1000万元，而《熊出没》系列票房由于其动画片属性和品牌度也会拥有固定的受众群。

从目前预售情况来看，“春节档”票房有望突破历史纪录。从目前微博上知名影评人的预测来看，《西游伏妖篇》的票房或将向《美人鱼》看齐，《大闹天竺》《功夫瑜伽》和《乘风破浪》都有可能达到5亿元以上甚至突破10亿元。

[责任编辑： 郑笑菲]