新闻摘要: 由超人气偶像吴亦凡所演唱的《极限特工:终极回归》电影原声《JUICE》正式推出了音乐MV,这也是他为好莱坞电影的首次献唱。

由超人气偶像吴亦凡所演唱的《极限特工:终极回归》电影原声《JUICE》正式推出了音乐MV,这也是他为好莱坞电影的首次献唱。歌曲一经公布迅速打入了美国iTunes榜单,并取得第二十八名的好成绩。此次MV制作主创阵容豪华,不仅邀请了知名导演安迪·海因斯(Andy Hines)亲自执导拍摄,更有好莱坞超级硬汉范·迪塞尔惊喜出镜,为MV助势。

在这部由美国派拉蒙影片公司出品的年度动作大片《极限特工:终极回归》中,吴亦凡扮演了范·迪塞尔特工军团的重要一员,还是电影中绝对的“气氛担当”,随时随地点燃全场热情。同时,该片也曝光了吴亦凡的幕后特辑,他在视频中透露“自己的角色DJ尼克斯喜欢尝试新鲜事,音乐才是他的制胜武器。”

吴亦凡化身帅气赛车手范·迪塞尔 “大佬”助势狂拽酷炫

在《JUICE》MV中,吴亦凡以红发造型惊艳亮相,化身帅气赛车手,置身满布涂鸦的地下赛车场。吴亦凡在众豪车前开启的低音炮RAP,伴随着梦幻的幽兰色调间或出现,而身后荧光色的“极限特工”标志格外醒目。同时,MV中也穿插了不少《极限特工:终极回归》的热血打斗场景,粉丝们可抢先欣赏电影中的精彩场面。而在副歌开启前,“桑德·凯奇”的扮演者、好莱坞硬汉范·迪塞尔也身穿皮衣、佩戴墨镜从车中走出来,满屏狂拽酷炫。

《JUICE》音乐充满浓郁的八十年代club风,并与南方trap 808’s的复古嘻哈混合,如同传奇制作人里克·鲁滨(Rick Rubin)曾给Def Jam artists, LL Cool J和The Beastie Boys所注入的经典元素一样,这首歌的背景音强劲有力,节奏感十足。歌曲的尾声止于回归,从八十年代的风格极其巧妙地转化到当下最新潮的trap音乐。

早在《JUICE》的制作消息发布之时,粉丝们便送上了“小果汁”的昵称。据制作团队表示,这首歌是在向世界宣告着如今年轻一代的“有范儿和有腔调”,歌词也反复吟唱“Can’t lose. I got juice”,用“sauce”或“saucy”来表达这种“我有料、不服输”的酷拽状态。“Too much sauce on the roster”的描述也与《极限特工:终极回归》里面的另类特工形象不谋而合。

吴亦凡幕后特辑畅聊角色 音乐才是他的制敌武器

同时,影片《极限特工:终极回归》也推出了吴亦凡的角色幕后特辑。只见他饰演的尼克斯前一秒还是打碟扮酷的帅气DJ,后一秒则化身成为以耳机降服敌人的霸道特工,是桑德·凯奇特工团队的得力干将。当DJ化身为特工,飙车、枪战、轰炸、与队友贫嘴,每一次碰撞都令观众看到了吴亦凡全新的一面。

吴亦凡谈起自己的角色时透露道,尼克斯是个很酷的人,他充满好奇心,总是尝试新鲜事物。而作为DJ,他也经常参加各种party。身为范·迪塞尔“怪咖军团”的一员,他不像其他特工,动作戏并不多,但有时也不得不参与枪战。不过相比起手枪,音乐才是他的制敌武器。“DJ尼克斯是掌控音乐的人。当有敌人出现时,他能立刻调动起全场气氛为队友作掩护,令敌人无法接近桑德·凯奇”。

《极限特工:终极回归》2月10日登陆内地 酷拽特工陪你嗨翻新年

《极限特工》系列IP自2002年第一部上映以来,现如今已经走过了十五年。这个身穿皮草、酷拽不羁的“另类”特工也成为范·迪塞尔继《速度与激情》之后的又一部动作电影经典。此次《极限特工:终极回归》作为系列的第三部,范·迪塞尔依旧延续着第一部“狂拽酷炫”的特工设定,他与甄子丹所带领的另一拨人马争夺极度危险的武器“潘多拉魔盒”,为了拯救世界而重出江湖,打造《极限特工》系列IP的最强之作。

《极限特工:终极回归》在中国内地将于2月10日上映,届时,影片将以3D、IMAX 3D以及中国巨幕3D制式登陆各大影院。“上天入海、专治不拽”的极限特工们将与中国观众相约元宵、情人节“双节”,一起嗨翻新年。

[责任编辑: 郑笑菲]