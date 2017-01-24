欢乐颂五美与TFboys开场 春晚合唱《美丽中国年》

新闻摘要： 1月23日，备受关注的2017年央视鸡年春晚进行了第五次带妆带观众大联排。还有3天就是大年三十，央视春晚的节目单却继续保持神秘。

1月23日，备受关注的2017年央视鸡年春晚进行了第五次带妆带观众大联排。还有3天就是大年三十，央视春晚的节目单却继续保持神秘。目前，凤凰娱乐从知情人士处获悉欢乐颂五美将与TFboys挑大梁开场，演唱歌曲《美丽中国年》，而备受关注的小鲜肉张艺兴和井柏然将一起带来歌曲《健康动起来》，胡歌王凯演唱歌曲曲目为《在此刻》。

爆料层出，鹿晗和陈伟霆春晚将唱响《爱你一万年》

近日，明星们为了央视春晚联排正在紧锣密鼓地练习，让网友们感受到过年的气息也越来越浓了。1月21日，众多明星现身央视鸡年春晚的第四次联排，据悉，鹿晗和陈伟霆将为观众献上一首香港情怀老歌《爱你一万年》，而两位高颜值亮相到时候春晚现场一定掌声雷动。

网友们看到这个消息更是十分期待，纷纷留言说：“哇，两位合唱老歌也！期待”、“鹿晗和陈伟霆都是我爱的小鲜肉”、“你们一定是颜值当担啦”。

新歌老歌好歌汇聚

据悉，第四次大彩排，语言类节目已经成型。歌舞类节目因歌星、影星、舞星太多，有些节目有些超长，可能面临会被拿掉的命运。第四次彩排的40多个节目，可以说个个都是精品，新歌老歌好歌汇聚一台，感染力十分强。

记者了解到，贾玲团队表演的小品，无缘2017年春晚舞台。贾玲本人证实，“我和大碗团队今年确定不上央视2017年春晚了，准备春晚的时间和《欢喜猎人》剧组时间调配不开。”

赵忠祥现身

目前，华西都市报报道第四次彩排进行到一半时，老春晚赵忠祥突然现身彩排演员休息区。立马引起大批90后演员蜂拥前去，争相找老春晚赵忠祥合影、聊天。

原来，赵忠祥将以主持20多年春晚的身份，为2017年央视春晚播出前4小时作直播预热排练，向观众讲述34届春晚的历史故事和上春晚的掌故。

谈及2017年春晚，赵忠祥饱含热情地说：“我对2017年鸡年春晚充满了期望。央视春晚已成功主办了30多届了，我主持了20多届。春晚早已经成为全中国全世界的文化品牌。改革开放30多年，观众欣赏水平越来越高。春晚也越来越不好办了。”

[责任编辑： 郑笑菲]