春晚语言类节目终审 张继科傅园慧确定无缘

新闻摘要： 本周四，2017年央视春晚(在线观看)语言类节目终审在央视一号演播厅举行。总导演杨东升在接受央视新闻采访时表示，“这次节目我们要做到好听、好看、好笑。好听就是音乐和整个晚会的呈现，要好听；好看，比如说像舞蹈、杂技、魔术，这些精彩的东西要好看；好笑，就是语言类的节目，要做到好笑，而且是让观众会意地真心地笑。”

张继科、傅园慧

本周四，2017年央视春晚(在线观看)语言类节目终审在央视一号演播厅举行。总导演杨东升在接受央视新闻采访时表示，“这次节目我们要做到好听、好看、好笑。好听就是音乐和整个晚会的呈现，要好听；好看，比如说像舞蹈、杂技、魔术，这些精彩的东西要好看；好笑，就是语言类的节目，要做到好笑，而且是让观众会意地真心地笑。”

据介绍，从前期筹备情况来看，2017春晚语言类节目的题材与数量远超往年；主创人员通过梳理2016年度大事要事和普通百姓关心的民生热点，提炼出100个创作选题，并遴选出20个入围作品进入三轮预审，最终角逐出12个节目，参与本次审看。导演组预计最终将有9至10个作品入选。参加终审的现场观众反映，效果最好的有两个节目。其中一个节目中，冯巩饰演一位出租车司机，而林永健则饰演一个二胎准爸爸，两人之间上演关于信任的故事。另一个节目则由蔡明、潘长江、潘斌龙表演，讲述的是一个养老院的故事。两人搭配依旧非常有默契，蔡明扮演的是一个失忆的老太太，潘长江帮她找回忆，几人之间上演一个温情又好笑的故事。演员的表现力非常好，节目可看度排前三，最后结尾感动哭了。另外，已经六年没有登上春晚的姜昆将会搭档戴志诚,把30年前的经典相声《虎口遐想》进行重新编排,讲述反腐版“虎口脱险”的新故事。

据悉，除此之外，目前杀入语言类节目终审的笑星，还有苗阜、王声、沈腾、贾玲、高晓攀等。不过此前被寄予厚望的体坛明星傅园慧、张继科跨界演小品却并未出现在名单中。伴随语言类节目终审结束，2017年央视春晚的第一轮彩排将于1月中旬开启。

附：央视2017春晚语言类节目终审入围名单：

[责任编辑： 郑笑菲]