洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

杨子流着泪为儿子剪脐带 感谢黄圣依十年忍让(图)

2017-01-24 11:27 [来源： 东网 ]

分享到：

　　杨子为二胎儿子换尿布

　　据香港媒体《东网》1月23日报道，33岁的内地女星黄圣依与富商杨子育有一子，杨子上周报喜，亲证太太黄圣依怀了第二胎。而圣依于21日已在温哥华顺产诞下儿子，老公杨子全程陪伴在侧，从相片所见，儿子与爸爸一样头发浓密。

　　二胎宝宝头发浓密

　　杨子其后又上传“一家四手照”，撰文感激太太十年来的忍让：“结婚十年，圣依从孩子，成为两个孩子的妈妈，从二人世界到四口之家，感恩盛世，国泰民安，感激圣依，面对误会，十年隐忍……”杨子此言全因当日二人在一起时，杨子仍未能公开两人的关系，直至杨父离世后，两人的夫妻关系才曝光，并已育有一子，难怪杨子会称赞太太好伟大！

　　对于黄圣依的十年忍让杨子直言感动

　　“儿子是帅哥”

　　而杨子接受东网访问时透露，宝宝体重5斤半(约7。3磅)：“多谢各界关心，圣依和宝宝十分健康，当她能坐飞机就回北京，不过起码要待农历年过后才能飞，会在加拿大过年。孩子到来实在兴奋，要快些想想孩子的名字。”

　　而圣依分娩一刻令杨子非常感动：“我负责剪脐带，这一刻眼泪也掉下来，这两天我也有为孩子冲凉和换尿片！”问宝宝像谁？他说：“当然像我，儿子是帅哥，耳朵肉厚，朋友说长命百岁！”

　　据了解，黄圣依生宝宝前已接下《大清相国》和《中南保镖》两部内地电影。问太太何时复出？杨子说：“其实这两部戏已开机，剧组会等她放完产假后拍摄她的戏份，希望四月可以开工！”

[责任编辑： 郑笑菲]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 因受聘苏格兰爱丁堡大学 香港大学...
  • 2017年春节黄金周洛阳接待游客206...
  • 云南普洱现巨型竹节虫形 超40公分...
  • 男子在洛阳火车站扔包逃跑 包里装...
  • 儿子赌博被人堵门讨债 父亲把儿子...
  • 洛阳五朵“小梅花” 登上央视春晚
  • 特朗普女儿伊万卡拜访中国大使馆...
  • 春节活动多 开心过大年
  • 春节，生产线上仍繁忙
  • 浙江温州文成一排5层老旧民房倒塌...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605