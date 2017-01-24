杨子流着泪为儿子剪脐带 感谢黄圣依十年忍让(图)

新闻摘要： 33岁的内地女星黄圣依与富商杨子育有一子，杨子上周报喜，亲证太太黄圣依怀了第二胎。而圣依于21日已在温哥华顺产诞下儿子，老公杨子全程陪伴在侧，从相片所见，儿子与爸爸一样头发浓密。

杨子为二胎儿子换尿布

据香港媒体《东网》1月23日报道，33岁的内地女星黄圣依与富商杨子育有一子，杨子上周报喜，亲证太太黄圣依怀了第二胎。而圣依于21日已在温哥华顺产诞下儿子，老公杨子全程陪伴在侧，从相片所见，儿子与爸爸一样头发浓密。

二胎宝宝头发浓密

杨子其后又上传“一家四手照”，撰文感激太太十年来的忍让：“结婚十年，圣依从孩子，成为两个孩子的妈妈，从二人世界到四口之家，感恩盛世，国泰民安，感激圣依，面对误会，十年隐忍……”杨子此言全因当日二人在一起时，杨子仍未能公开两人的关系，直至杨父离世后，两人的夫妻关系才曝光，并已育有一子，难怪杨子会称赞太太好伟大！

对于黄圣依的十年忍让杨子直言感动

“儿子是帅哥”

而杨子接受东网访问时透露，宝宝体重5斤半(约7。3磅)：“多谢各界关心，圣依和宝宝十分健康，当她能坐飞机就回北京，不过起码要待农历年过后才能飞，会在加拿大过年。孩子到来实在兴奋，要快些想想孩子的名字。”

而圣依分娩一刻令杨子非常感动：“我负责剪脐带，这一刻眼泪也掉下来，这两天我也有为孩子冲凉和换尿片！”问宝宝像谁？他说：“当然像我，儿子是帅哥，耳朵肉厚，朋友说长命百岁！”

据了解，黄圣依生宝宝前已接下《大清相国》和《中南保镖》两部内地电影。问太太何时复出？杨子说：“其实这两部戏已开机，剧组会等她放完产假后拍摄她的戏份，希望四月可以开工！”

[责任编辑： 郑笑菲]