垫底压力大 《歌手》袁娅维实力反击唱碧昂斯金曲

新闻摘要： 湖南卫视全新音乐节目《歌手》本周六晚22：30播出第二期，七组首发歌手将继续拉开视听盛宴帷幕，带来空前盛大的音乐盛典。

袁娅维挑战碧昂斯

湖南卫视全新音乐节目《歌手》本周六晚22：30播出第二期，七组首发歌手将继续拉开视听盛宴帷幕，带来空前盛大的音乐盛典。上周以一首《阿楚姑娘》完美诠释徘徊伤感爱恋的袁娅维，却因排名最末承载了不小压力，在即将亮相的节目中，她带来碧昂斯的超难度作品《love on top》放手一搏，令不少观众期待满满。

首场垫底压力大

本周祭出碧昂斯动感金曲

从仅拥有十二位听众，到座无虚席的万人演唱会；从没有售票点，只有小黑板标写演出时间，到遍布全国的演唱会海报，袁娅维对于音乐的追求与成功令人动容，但尽管在擅长的NEO-SOUL,JAZZ R&B方面颇有造诣，甚至被评为“歌声奔放，活动力强的灵魂歌姬”，袁娅维对音乐的态度依然是“探索，坚持，尝试”。在上周《歌手》中，袁娅维选择在歌曲情感设定方面玩巅峰，具有穿透力的嗓音配上《阿楚姑娘》的唯美歌词，为现场带来了不一样的情愫表达方式，但遗憾面对各大音乐大咖的挑战，袁娅维最终以排名最末的成绩为首场竞演拉下帷幕。虽然首场垫底为其带来不小心理压力，但性格开朗的袁娅维却在备采时表示：“有的歌激情澎湃直击人心，有的歌像小桥流水需要细细品尝，所以音乐的传递是需要过程的”，而在经过一周的精心备战后，她在第二期竞演中放手一搏，挑战碧昂斯超高难度金曲《love on top》，这首被乐评人称为“一次性唱完几乎不可能”的歌曲，对演绎者真假音切换，气息，高音，音域都有着严苛要求，单从选曲就能感受到袁娅维的用心。

将活力进行到底

袁娅维期待展现最真实自己

摇滚、爵士、R&B、抒情，袁娅维翻唱的作品中，除了跨度大，音乐元素碰撞的火花足，《阿楚姑娘》、《过眼云烟》、《我和你》、《鸟人》等歌曲也成为众多网友爱不释手的作品，而在翻唱过众多金曲之后，袁娅维为何继续选择此方式迎战，无疑让网友好奇不已。对此，袁娅维表示：“我希望通过《love on top》这首歌，把最活跃，最真实，最年轻，最有态度，最有力量的自己展示给观众”。据现场观众透露，竞演当晚袁娅维真假音切换自如，甚至在歌曲后部分完美演绎转音颤音急转弯，成功将现场气氛推至高潮，连林忆莲都连竖大拇指称赞“wonderful”。面对淘汰赛制，袁娅维能否逆袭成功？更多精彩尽在本周六晚22:30湖南卫视《歌手》。

[责任编辑： 郑笑菲]