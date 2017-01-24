最经典组合！陈佩斯朱时茂贺岁档重聚首

新闻摘要： 由王宝强首次执导，王宝强、白客、岳云鹏、柳岩领衔主演，林永健、马浴柯主演，黄渤友情出演，以及陈佩斯、朱时茂、王祖蓝、刘昊然等多位演员客串出演的电影《大闹天竺》即将于1月28日大年初一全国公映。

陈佩斯、朱时茂

由王宝强首次执导，王宝强、白客、岳云鹏、柳岩领衔主演，林永健、马浴柯主演，黄渤友情出演，以及陈佩斯、朱时茂、王祖蓝、刘昊然等多位演员客串出演的电影《大闹天竺》即将于1月28日大年初一全国公映。日前片方公布陈佩斯、朱时茂特辑，首度曝光了两人在电影中的合作画面和幕后花絮。除了电影片段，特辑中还穿插了两人过去经典小品的画面，唤醒了一代人心底里的春晚记忆。很多影迷表示这一对经典搭档再聚首令人惊喜不已。这次请来两位，王宝强导演自己都十分激动：“他们能过来帮助我，守护我这部导演的作品，我做梦都不敢想，这一切都是真的。”

陈佩斯朱时茂经典组合重聚首 欢喜冤家角色反转再升级

作为春晚经典搭档，陈佩斯与朱时茂两人曾为观众贡献过非常多欢乐的记忆。特辑的开始便重现了两人从《吃面条》开始，到《卖羊肉串》《主角与配角》等小品的经典片段，不禁引发几代人的共同回忆。随后曝光的片场细节中，从戏前化妆，到与导演讲戏，这对经典喜剧组合依旧展现了专业而细腻的一面，两人在病床与办公室两个场景游刃有余的表演更是相得益彰。特辑中谈到和多年搭档再度合作，朱时茂不禁感慨：“虽说挺长时间没见面了，但是一见面就像是没有分开一样。”

陈佩斯

此前曝光的角色海报中，陈佩斯饰演的唐宗穿着红色唐装、朱时茂饰演的李长庚穿着黑色西服正式亮相，两人关系扑朔迷离。此次特辑中谈及人物关系，朱时茂也向宝强导演“吐槽”：“以往都是我来欺负他(陈佩斯)，结果现在官比他小了，还跟他站在同一边了，我怎么能和他站在同一边呢？哈哈哈！”两人角色反转，从欢喜冤家变成了上下级，全新搭配更让观众平添几分期待。

新老喜剧人展现时代变迁陈佩斯：想和年轻人合作试试水深

在最新曝光的特辑中，陈佩斯表示这次能跟宝强导演合作是朱时茂牵的线：“宝强是委托朱时茂找到了我，我也想跟年轻人合作合作，看看当下的喜剧是什么样子的，我试试水深。”聊到这次和宝强导演的合作，陈佩斯对他赞誉有加：“我发现他们现在这辈人很聪明，对很多事情的反应都特别快。”难得和朱时茂再度携手，陈佩斯还不忘“黑了”老搭档一把：“在过去没有人能跟朱时茂讲戏的，只有我。别人两句话就翻了。但今天宝强导演提的意见，他都有虚心接受，这也是一物降一物。”

片方此前发布的黄渤特辑中，曝光黄渤饰演的幕后大Boss“唐察苏”阴狠毒坏，与陈佩斯、朱时茂之间有较多的对手戏。王宝强透露：“黄渤跟陈佩斯、朱时茂老师一起对戏很有看点，大家可以好好期待一下。”谈及跟儿时的偶像合作的感受，王宝强坦言自己都觉得不可思议：“我是看着他们的作品长大的，他们能过来帮助我，守护我这部导演的作品，我做梦都不敢想，这一切都是真的。”

陈佩斯与朱时茂这对经典搭档的曝光，让影片更多了几分过年团圆的氛围。以王宝强为首的“天竺兄弟帮”将和陆续曝光的演员们之间产生什么样的喜剧反应？影片是否还有更多惊喜等待着大家？敬请继续关注王宝强的导演处女作《大闹天竺》。影片将于1月28日大年初一与观众们见面，现已开始全国预售，让我们一起欢天喜地闹大年，有钱没钱回家过年！

[责任编辑： 郑笑菲]