林志玲被曝恋上大陆高富帅 未否认：刚认识的朋友

新闻摘要： 据台湾媒体报道，42岁林志玲有望终结黄金剩女，被曝正秘恋，去年圣诞夜她低胸露事业线和家人聚餐，随行还有一位神秘男士体贴护花，与她互动亲密，最近时尚圈盛传林志玲与一位帅哥恋爱，果然有爆料称，这位男士来头不小，竟是大陆高富帅杨仁沛。

林志玲被曝恋高富帅

据台湾媒体报道，42岁林志玲有望终结黄金剩女，被曝正秘恋，去年圣诞夜她低胸露事业线和家人聚餐，随行还有一位神秘男士体贴护花，与她互动亲密，最近时尚圈盛传林志玲与一位帅哥恋爱，果然有爆料称，这位男士来头不小，竟是大陆高富帅杨仁沛，杨仁沛高大帅气，爱唱歌的他，4年前曾在丽晶之夜献唱，受封小费翔。林志玲秘恋新闻曝光后，她面对友人关心表示“谢谢关心啦……爆料者好像比我知道更多，你们不是要我认识新的朋友吗？新年快乐。”再问她“是默认吗?”她回“新朋友”，未否认恋情。

据悉，林志玲与杨仁沛的情缘早在去年10月就已萌芽，杨仁沛去年10月24日在晶华酒店举行私人演出，当时林志玲与蔡康永去捧场，之后杨仁沛又出现在她的家庭聚餐，有在场读者爆料两人互动亲密，当时她否认说：“只是朋友，不要写错。”但未多解释男子身份，令人抱着一丝期待。

41岁的杨仁沛是旅居纽约的台裔歌手，身高188公分，在纽约经营广告设计公司，从小热爱唱歌和爵士乐，常受邀在华人社交晚宴和音乐会演出，爆料者表示他在晶华酒店小有名气，长住晶华酒店里，是典型的高富帅。林志玲之前通过工作室回应：“爆料者知道的比我还多，确实是刚认识的朋友，就是陪康永哥听音乐会那次认识的，谢谢大家的关心，也祝大家新年快乐。”据悉林志玲看到新闻时并没有太惊讶，至于是否与对方交往，她没承认也没否认，只说对方是刚认识的朋友。蔡康永一开始回应“志玲的私事，由志玲方面回答就好”。之后看到她默认新恋情，蔡康永通过经纪人回应：“我也祝大家新年快乐。”

[责任编辑： 郑笑菲]