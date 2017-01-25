春节荧屏看什么？ 春晚综艺剧集各出奇招

新闻摘要： 距离除夕还有两天，央视春晚也进入了最后的冲刺阶段。今年春晚聚集了大批人气明星，包括成龙、鹿晗、胡歌、王凯、陈伟霆、刘涛等。前晚，央视春晚在中央电视台1号演播大厅进行了第五次联排。

胡歌亮相第五次彩排。

刘涛亮相第五次彩排。

贾玲登上东方卫视春晚的舞台。

《渴望》剧组在江苏卫视春晚重逢。

《三生三世十里桃花》应该是收视上的头号种子选手，首先该剧拥有大量原著粉，其次杨幂、赵又廷、张智尧、迪丽热巴等人气演员非常吸粉。

刘恺威、王鸥主演的《周末父母》

《那片星空那片海》剧照。

景甜将携《大唐荣耀》杀回小荧屏，景甜扮演的角色沈珍珠充满成长和蜕变。

《食在囧途》中，囧老板徐铮将开启一场“地域厨神大作战”。

周慧敏和古巨基

距离除夕还有两天，央视春晚也进入了最后的冲刺阶段。今年春晚聚集了大批人气明星，包括成龙、鹿晗、胡歌、王凯、陈伟霆、刘涛等。前晚，央视春晚在中央电视台1号演播大厅进行了第五次联排。

除了央视春晚，鸡年的荧屏年味非常足，春晚、综艺和剧集三大领域各出奇招，风格特点各不相同，群星云集使得场面非常热闹，本报特地为大家准备了这份诚意满满的攻略，大家搬好小板凳坐等大戏开场就好了。

春晚

央视春晚第五次联排

“大年三十陪伴大家的最好礼物”

前晚，央视春晚进行了第五次联排，和往年一样，鸡年春晚依然在中央电视台1号演播大厅举行。总导演杨东升表示，今年春晚突出“创新”，对于网友的各种评论，他坦言已经做好了心理准备。“我觉得吐槽很自然，不要被骂得太厉害就好。春晚，是大年三十陪伴大家的最好礼物。”他透露，今年春晚整体结构和节目编排上有所创新，语言类和歌舞类节目都强调创新元素，“我希望大家觉得这届春晚好看、好听、好笑，一家人围在一块儿，能体会到乐趣就行。”

经过前四次彩排，40多个喜剧语言类、歌舞曲艺类、魔术类春晚节目，正在往精益求精方面进行。除了有李谷一、成龙、冯巩、廖昌永、潘长江、蔡明、张也、毛阿敏、张杰、吕继宏、霍勇、陈小涛、韩红、刘仪伟、云朵、云飞等老中青艺术家亮相外，最大一个亮点就是一大批人气明星胡歌、王凯、王子文以及一批90后明星应邀走上央视2017年春晚舞台。

一开场就是青春偶像TFBoys出场，胡歌和王凯将在第一时段出场合唱《在此刻》。井柏然和张艺兴演唱《健康歌》，为呼吁全民健身张开臂膀。压轴出场的则是鹿晗和陈伟霆，在零点前献上《爱你一万年》。不过，“小花”关晓彤的节目已经被“毙”，今年暂无缘春晚。

据悉，央视春晚舞台的美术创意来自于“渊源共生，和谐共融”的传统祥云图案。舞台空间不仅适配多种艺术形式的表现需要，还同时满足了舞台表演、观众互动、电视直播安全等方面的需要，展现出中国传统文化元素与现代舞台设计思维的融合。

卫视春晚各有特色

东方卫视年初一

主打“喜剧”属性

贾玲虽然退出央视春晚，但她将在大年初一登上东方卫视春晚的舞台上。节目中，她将和众多在外打拼的80、90后一样陷入“要不要回家”的纠结之中，没能混出一片天地，担心被亲戚朋友问东问西，甚至“每逢佳节被相亲”，为广大离家在外的年轻人发声。

这两年以《欢乐喜剧人》、《笑傲江湖》、《今夜百乐门》等喜剧节目立台的东方卫视，此次春晚主打“喜剧”属性。潘长江、郭冬临、贾玲、宋小宝、白凯南、柳岩、乔杉、修睿等喜剧人员都已经加盟，连新晋笑咖贾乃亮也将爆笑登场，力献小品首秀，和“极限三傻”代表人物王迅一起跨界演小品。

在唱将选择上走新老结合的路线。李宇春、凤凰传奇、霍尊等人气歌手加盟，蔡国庆将携儿子小庆庆加盟，首次以父子档形式合唱《当你老了》。此外，蔡国庆还将与费玉清“跨世纪同台”演绎《一剪梅》。

此外，原国家足球队队长范志毅、前中国女子射击奥运冠军陶璐娜、前乒乓球男双奥运冠军王励勤等都会登台，以新奇的喜剧方式重现巅峰时刻。而从神十航天飞船上走下来的女航天英雄王亚平也将给大家讲述在太空中的小趣事。

江苏卫视年初一

《渴望》剧组重聚

曾经引发万人空巷的电视剧《渴望》剧组将在大年初一江苏卫视春晚重逢。记者在录制现场探班时发现，《渴望》的导演鲁晓威、刘慧芳的扮演者张凯丽、王沪生的扮演者孙松、徐月娟的扮演者杨青、大刘燕的扮演者孟秀、国强的扮演者宗平都来到现场。《渴望》中饰演王沪生父亲的老一辈表演艺术家蓝天野也来到现场，今年90岁高龄的他回忆起这部剧感触颇深：“《渴望》在那个时代号召大家做好人，这也是发自于老百姓内心对真善美的渴望。”

此外，现场还致敬港剧30年，马德钟和罗嘉良率先开唱一曲《天地有情》，随后在《世间始终你好》的歌声中，黄日华和苗侨伟也走上舞台，四人同台演唱燃爆全场。谈及那些经典的角色，黄日华接受专访时认为，“最喜欢的还是乔峰，有英雄气概，重情重义”，苗侨伟觉得杨康是一个比较接地气的角色，“因为杨康是暖男，更受女孩子欢迎。金庸先生作品，今日看还是那么符合潮流”。

湖南卫视年初三

“神十一”航天员分享太空故事

今年湖南卫视《华人春晚》将于大年初三播出。今年《华人春晚》首次邀请到了“神舟十一号”两位航天员景海鹏和陈冬，这是两人在湖南卫视的首次亮相。作为全球华人的骄傲，晚会中他们将与全球华人分享此次太空故事。

嘉宾选择方面，《华人春晚》邀请到张杰、周笔畅、刘宪华、费玉清、迪玛希等。同时，马可、乔振宇、张馨予、娄艺潇、梁振伦、魏大勋、宁桓宇、白凯南、邓男子、周晓鸥、程野、孙佳奇、王乔等也会加盟。

剧集

pk

杨幂赵又廷“桃花眷侣”

刘恺威王鸥“周末父母”

古装：

《三生三世》《大唐荣耀》抢占粉丝

现代：

冯绍峰变“美人鱼”

目前，由钟汉良、杨颖主演的古装剧《孤芳不自赏》正在湖南卫视热播，尽管因为“抠图”，该剧播出前期引发不少争议，凭借原著的影响力和主演的号召力仍受到了关注。刚升级当妈的杨颖在这部剧中美出新高度。随着同属古装题材的《三生三世十里桃花》《大唐荣耀》等开播在即，荧屏上很快就将出现杨颖、杨幂、景甜打擂台的局面。

从整体上来看，大年初三(1月30日)登陆东方和浙江两大卫视的《三生三世十里桃花》应该是收视上的头号种子选手。首先该剧拥有大量原著粉，其次是杨幂、赵又廷、张智尧、迪丽热巴等人气演员，而且杨幂的古装剧始终保持了一个不错的水准。该剧讲述青丘狐帝幺女白浅和九重天太子夜华历经多重感情纠葛，最终成为“桃花眷侣”的故事，高甜高虐的情感戏将会吸引一大批观众。

另一位人气演员景甜将携《大唐荣耀》杀回小荧屏，本剧将于1月29日登陆北京和安徽卫视。除了景甜，该剧还集合了小花、小生和老戏骨，任嘉伦、万茜、舒畅、于小伟、秦俊杰、茅子俊、刘威葳、王劲松、秦汉、杜源、曾黎、林雪等都有份出演。戏中将涉及唐明皇、杨贵妃、安禄山等历史人物，景甜扮演的角色沈珍珠充满成长和蜕变。

现代：

冯绍峰变“美人鱼”

现代戏方面，刘恺威、王鸥主演的《周末父母》将于2月12日登陆湖南卫视。它从故事和演员阵容，都是话题性十足，很有可能掀起新一轮关于“新型亲子关系”的热议。戏中，他们都是奋斗事业的80后，不得不在周末才能见到孩子，小夫妻最终明白陪伴才是对孩子最好的爱。

根据桐华同名小说改编的电视剧《那片星空那片海》将于2月6日起登陆湖南卫视。剧中，冯绍峰饰演的鲛人王吴居蓝与郭碧婷饰演的平凡少女沈螺在海岛邂逅并坠入爱河，开启了一段虐心又浪漫的旅程。在开播见面会上，饰演“男美人鱼”的冯绍峰笑言，自己出得厅堂下得厨房，更多次拒绝郭碧婷的索吻。

谈到自己的角色，步入中年的冯绍峰调侃道，作为“史上首个国产男鲛人”，不用担心跟其他美人鱼做比较，“谁也没见过男美人鱼，我演成什么样就是什么样”。

此外，由韩栋、江铠同、李威等联袂主演的当代都市爱情电视剧《爱来的刚好》将于大年初二在江苏卫视播出。作为一部“虐恋情深”的电视剧，《爱来的刚好》自然有着诸多极其虐心的桥段。导演王连平盛赞两人：“作为一部纯爱电视剧，他俩表现得非常好。”

喜剧：

潘长江认真搞笑

除了古装和现代戏，由导演韩兆执导，老戏骨潘长江主演的农村轻喜剧题材电视剧《双喜盈门》将于大年初二在天津卫视首播，该剧以“严谨”的态度极尽搞笑之能事，潘长江表示：“观众最懂喜剧，糊弄不了。因此团队都在认真揣摩剧本，严谨对待，我们都玩儿命了，而且我对喜剧也是有一种情怀，只能做好，不能做坏！”

《双喜盈门》以新农村时代百姓邻里生活为线索，展示新农村人敢于追求“真爱”的幸福征途。潘长江表示：“现在农村题材的喜剧越来越少了，所以《双喜盈门》就显得特别珍贵，去年我和韩兆合作的《大年初一立春》就是过年时和全国观众见面的，今年的《双喜盈门》也是一样，希望能给观众在春节期间送去欢笑。”

综艺

《歌手》赵雷张杰出战

《我们十七岁》《食在囧途》找年味

湖南卫视2017年全新音乐节目《歌手》播出后，林忆莲、杜丽莎、迪玛希等歌手的表演让观众印象深刻。虽然这期《歌手》没有淘汰，但记者获悉，从下期节目开始，将每周淘汰一名歌手。在下期节目中，张杰将作为“逆战歌手”再次出现在《歌手》舞台上，而赵雷将以首位“挑战”歌手身份现身，为民谣发声。此外，在第二期节目里，杜丽莎将带来普通话版热情、狂野的《卡门》，又唱又跳女王气场十足，堪称教科书级别live。

大年初一，浙江卫视两档强势综艺《我们十七岁》和《食在囧途》的叠播将率先开启这场新春盛宴。其中，《我们十七岁》新年特辑来到东北饶河寻找“最初的年味”，六兄弟郭富城、林志颖、孙杨、华少、范明、韩东君不仅齐心协力置办了丰厚的年货，还共同体验了中国北方新年的种种传统习俗。不仅如此，他们还和神秘亲友团聚，并一起度过一个富有“中国范”的新年。《食在囧途》则由拳王邹市明携娇妻冉莹颖及可爱的儿子，全家为广大爱好美食的观众道上新春祝福，囧老板徐铮则开启了一场“地域厨神大作战”。

大年初二和初三，《王牌对王牌》可谓“明星云集”。王源喊上了自己的兄弟团：王俊凯、易烊千玺、田亮、TFBOYS合体气势如虹，不仅走起女台步，还在游戏里“大打出手”，笑料不断。而王祖蓝则搬出了自己的“奔跑兄弟团”：邓超、郑恺，并带上了《乘风破浪》剧组的李荣浩、高华阳，兄弟团大战一触即发。后一晚将要上演的是喜剧人的PK。潘长江、蔡明、曾志伟等众多喜剧前辈艺人们，与宋小宝、贾乃亮、马丽、白凯南等新晋喜剧人们进行比拼。值得一提的是，节目中毛阿敏将时隔多年，首次穿回当年演唱《思念》时的样子，演绎春晚金曲。策划：徐晖撰文：广州日报记者曾俊、莫斯其格、林芳

[责任编辑： 郑笑菲]