《西游伏妖篇》曝马戏团海报 西游家族静待开场 图

新闻摘要： 25日，由周星驰与徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、巴特尔、王丽坤、杨一威、王超、汪铎、董成鹏(大鹏)、包贝尔主演的电影《西游伏妖篇》曝光一组马戏团版海报。

1月25日，由周星驰与徐克联手打造，吴亦凡、林更新、姚晨、林允、巴特尔、王丽坤、杨一威、王超、汪铎、董成鹏(大鹏)、包贝尔主演的电影《西游伏妖篇》曝光一组马戏团版海报。影片中的唐僧师徒、国师九宫真人、小善、戚秦氏等角色全体出现在闹市街头，组成“西游马戏团”，众人欢天喜地、各显其能，忙得不亦乐乎，仿佛一场精彩的马戏表演正要开场。影片将以3D、IMAX 3D、中国巨幕3D、杜比全景声、4DX、MX4D、DTS:X、D-BOX、AURO等电影格式于1月28日大年初一欢乐上映，现已全面开启预售。

“西游家族”组建马戏团闹市卖艺各显其能

在电影《西游伏妖篇》曝光的马戏团版海报中，影片中唐僧师徒、九宫真人、小善、戚秦氏等角色全体出现在闹市街头，组成“西游马戏团”，仿佛精心筹备的一场精彩的马戏表演即将开场。海报中，吴亦凡饰演的唐僧稳稳站在彩球上诵经念佛，闹中取静、心如止水，林更新饰演的孙悟空则斜倚在秋千上，怡然自得。巴特尔饰演的沙僧手舞足蹈地握着长鞭，杨一威饰演的猪八戒骑在木马上放飞童心，而汪铎饰演的男神版猪八戒则手持摇扇，喜迎前来观看表演的宾客。

此外，影片中姚晨饰演的国师九宫真人也加入到“西游马戏团”的队伍中一起进行表演，神情专注，似乎正在作法，试图将身边的木象变活，林允饰演的小善也跳起婀娜的舞蹈，包贝尔饰演的国王拿着糖葫芦坐在不倒翁旁仰天大笑，大鹏饰演的道长手指冒着火焰、作法驱魔，而王丽坤饰演的戚秦氏则收起妖媚，坐在木偶上，仿佛正要一飞冲天。

周星驰透露师徒有斗争有合作徐克坦言唐僧是驯兽师

继此前电影曝光唐僧师徒的原形毕露版海报后，此次曝光的马戏团版海报则更为热闹。大鹏饰演的神秘道长也首次曝光海报。至此，西游家族全阵容正式曝光。而对于影片中师徒四人的合作关系，周星驰透露：“这次电影里面，唐僧的团队刚刚成立，有合作也有斗争，斗争的时候又有合作。”徐克也坦言：“唐僧就像驯兽师，他的徒弟都是很难控制的，一路上带着三个杀人犯去取经，他心里是很没底的，一直处于不平稳、很恐惧的状态中，所以更需要他谨慎地去想东西。”

[责任编辑： 郑笑菲]