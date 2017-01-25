春晚阵容曝光:欢乐颂"五美"开场 80位武术冠军同台

新闻摘要： 央视2017鸡年春晚马上要和大家见面了。今年春晚都会有哪些明星，表演什么节目？虽然不能剧透太多，但今年春晚的演员阵容绝对够强大。

央视2017鸡年春晚马上要和大家见面了。今年春晚都会有哪些明星，表演什么节目？虽然不能剧透太多，但今年春晚的演员阵容绝对够强大。

春晚开场秀：《欢乐颂》“五美”搭档TFBOYS

今年春晚，《欢乐颂》“五美”刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣，将搭档TFBOYS带来春晚开场秀。

刘涛：“因为背景的舞蹈演员都是红衣服、金衣服，还有绿色的绸子，就是各种各样的色彩在里边。然后一直在想我们五个女孩该穿什么颜色的衣服，倒还没想好，但希望带给大家很欢快、很喜庆的一种气氛。”

刘涛

TFBOYS：“俗话说新年就要有新气象，我们三个和五位大姐姐给大家带来一个新的开始，希望今年这个开场节目能够给大家带来眼前一亮的感觉。”

TFBOYS

近50人演绎新疆特色语言类节目

开场就是八位明星，阵容够强大吧，不过也比不上一个语言类节目人多。你可能要说了，语言类节目不就是相声小品吗？人能多到哪儿去？

今年春晚会有一个新疆特色的语言类节目，演员接近50人，而且个个大眼睛、高鼻梁，颜值超高。他们会共同演绎一个真实发生在新疆南疆农村的故事，内容相当接地气儿。到时候，这近50位新疆的姑娘小伙儿，不光会身穿绚丽的节日盛装，还要把新疆的民族乐器和特色瓜果也都带到春晚舞台上。

新疆特色语言类节目

80位武术冠军同台演绎中华武魂

近50个人表演一个语言类节目，要是觉得这人真够多的，那是因为你还没了解今年春晚的武术节目！

每年春晚，武术节目都特别提气，今年当然也不能少。不过今年春晚，从节目题材到表演形式，处处讲求突破和创新。传统的武术节目也进行了大胆尝试，那就是首次启用全冠军阵容，而且这冠军一来就是80位！今年春晚的武术节目，集结了代表当今中国乃至世界武术一流水平的80位武术冠军，将通过各种高难度的技巧动作，展示中华武术文化的源远流长和博大精深。

武术冠军同台

今年元旦刚过，这80位武术冠军就已经驻扎北京了，每一天都在刻苦排练，他们说要用自己的一招一式，稳扎稳打走上春晚舞台。

160多只小萌鸡萌化你的心

80人的武术节目，还有比这阵容更强大的吗？当然有！今年是农历鸡年，春晚舞台上当然少不了鸡的形象，而且一下子就来了160多只，全都是由幼儿园的小朋友们扮演的。是不是已经被他们萌化了？

160多只小萌鸡

孩子们扮演的各种小鸡载歌载舞、笑语欢歌，在浓郁的民俗性和趣味性中，营造出金鸡报晓迎春的欢乐气氛，生动表达了中华民族几千年来优秀的传统民俗文化。目前，春晚彩排仍在紧张有序的进行中，相信160多只小萌鸡全体出现在春晚舞台上时，一定会萌化每一位观众的心。

老歌新唱陈伟霆首登春晚舞台

除了演员众多，阵容强大，今年春晚明星还有一个特点，那就是粉丝多，人气旺。香港演员陈伟霆就是其中之一。

陈伟霆：“今年正值香港回归20周年，我也是非常荣幸可以走上这个舞台，所以选择了一首歌重新改编的歌。我相信大家听的时候，会唤起大家的回忆。”

陈伟霆

经两次接到春晚邀请，却又与春晚舞台擦肩而过，陈伟霆格外珍视今年这次机会。

陈伟霆：“很紧张，我几乎这一年差不多到这个月的时候，就开始在想，春晚会不会邀请我，因为很想可以有机会走上这个舞台。”

陈岩：舞台美术创意来自祥云

春晚的舞台，人人都渴望登上去。今年这个舞台又有怎样的变化？鸡年春晚美术总设计师陈岩，首次透露了鸡年春晚舞台的秘密。其美术创意来自于“渊源共生、和谐共融”的传统祥云图案。

观众将在春晚舞台的顶部，看到由传统的祥云图案转化而来的机械传动装置，云与“运”同音，寓意着祥云春雨、滋润大地；机械屏幕上下运动，造型多变，预示着好运连连。祥云元素与春晚舞台相结合，象征着来年风调雨顺，人寿年丰。

春晚舞台设计

陈岩介绍，今年一号演播厅在原有技术资源基础上化繁为简，巧妙改装，实现了功能的整合升级。在主舞台侧方，首次增设了一个小舞台，承载演出区和主持区的双重功能。

大大压缩节目换场时间，为春晚的节奏提速。在拆除了部分立柱装置后，今年一号厅在观众席四周，搭建出360度的全画卷式高清屏幕墙，在正对舞台的观众席中央，首次开辟出多媒体直播区，供各大媒体直播春晚。观众坐席密度增加，达到了700多个席位，这将是春晚历史上现场观众人数最多的一届。

[责任编辑： 郑笑菲]