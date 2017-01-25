刘涛
刘涛
刘涛
刘涛
刘涛一家四口
刘涛与老公
刘涛儿女
新浪娱乐讯今年连续第三年登上央视春晚舞台的刘涛，将与欢乐颂五美一起搭档TFBOYS亮相春晚开场秀，2016年热度持续UP的刘涛，在本届春晚将会担任第一个节目的第一个开唱嘉宾，以端庄持重、温婉大气的方式亮相。
刘涛也将在大年三十晚上进行微博直播。网友却很期待刘涛是否能和老公孩子同框，分享她们一家人春晚团聚的幸福时光，刘涛王珂一儿一女多才多艺，书法、钢琴、高尔夫等样样精通，年纪小小就受到众网友的喜爱。不久前刘涛王珂结婚九周年纪念，老公王珂带着孩子前往剧组探班便撒了首页满满的狗粮，此次直播是否能看到gif版秀恩爱？大年三十关注刘涛的微博直播。
(责编：Ianto)
[责任编辑： 郑笑菲]
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064