新闻摘要： 今年连续第三年登上央视春晚舞台的刘涛，将与欢乐颂五美一起搭档TFBOYS亮相春晚开场秀，2016年热度持续UP的刘涛，在本届春晚将会担任第一个节目的第一个开唱嘉宾，以端庄持重、温婉大气的方式亮相。

刘涛

刘涛

刘涛

刘涛

刘涛一家四口

刘涛与老公

刘涛儿女

新浪娱乐讯今年连续第三年登上央视春晚舞台的刘涛，将与欢乐颂五美一起搭档TFBOYS亮相春晚开场秀，2016年热度持续UP的刘涛，在本届春晚将会担任第一个节目的第一个开唱嘉宾，以端庄持重、温婉大气的方式亮相。

刘涛也将在大年三十晚上进行微博直播。网友却很期待刘涛是否能和老公孩子同框，分享她们一家人春晚团聚的幸福时光，刘涛王珂一儿一女多才多艺，书法、钢琴、高尔夫等样样精通，年纪小小就受到众网友的喜爱。不久前刘涛王珂结婚九周年纪念，老公王珂带着孩子前往剧组探班便撒了首页满满的狗粮，此次直播是否能看到gif版秀恩爱？大年三十关注刘涛的微博直播。

(责编：Ianto)

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