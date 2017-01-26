春晚节目基本确定 语言类节目或时长增加

新闻摘要： 央视春晚第五次彩排，昨晚在央视老台址1号演播厅顺利进行。这次彩排对主会场以及四个分会场的多个节目在时长、演出顺序方面再做调整。

春晚主持人合影

央视春晚第五次彩排，昨晚在央视老台址1号演播厅顺利进行。这次彩排对主会场以及四个分会场的多个节目在时长、演出顺序方面再做调整。至此，今年春晚的语言类、歌舞类、魔杂类等40多个节目基本确定。

据悉，截止到第五次彩排，歌舞类节目整体时长被压缩了27分钟，压缩出的时间用于语言类节目。语言类节目中，姜昆和戴志诚合作的相声《新虎口遐想》成为今年春晚导演组最为看好的节目。此外，两位天津京剧艺术家孟广禄、王平将参加戏曲节目《星火相传》，来自河南塔沟的26位少林小子将在开场《美丽中国》、歌曲《健康动起来》、武术《中国骄傲》以及零点钟声四个节目中精彩亮相。其中，少林小子们在北京奥运会闭幕式上曾表演过的弹跃龙，也将再次和全国观众见面。明星偶像方面，青春偶像组合TFBoys将在开场歌舞环节出场;演员胡歌和王凯合唱歌曲《在此刻》;井柏然和张艺兴演唱《健康歌》;鹿晗和陈伟霆将在零点钟声敲响前压轴出场，合唱《爱你一万年》。

几次彩排中，对主会场与分会场的信号连接、镜头切换等进行了磨合、演练。由于控制时间的原因，四个分会场的节目也一再做出调整。昨晚第五次彩排中，上海分会场的韩雪、平安二人将同各自家人一起加入一个主题为“家和万事兴”的表演环节，和他们共同在此环节演唱的还有姚明家庭、廖昌永家庭以及吴敏霞家庭。广西桂林分会场，新晋人气“小鲜肉”王嘉搭档马天宇，合唱张信哲的经典曲目《白月光》。桂林分会场，张信哲与邓紫棋、黄婉秋搭档唱山歌《刘三姐新唱》。而哈尔滨分会场，玖月奇迹组合将有精彩表演。《星光大道》2016年度总冠军、《我要上春晚》中被选中的演员都将在春晚亮相表演。

此外，今年央视春晚上还将会以影像的方式播出各界人士拜年的镜头。央视春晚节目组日前专程来津，为北碑巨匠、中国书法兰亭奖终身成就奖获得者孙伯翔先生录制完成这段影像，镜头中的孙伯翔先生挥笔写下一个大大的福字，向全国人民拜年。

[责任编辑： 郑笑菲]