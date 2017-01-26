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Baby当最猛新手妈妈 产后8天逛花巿

2017-01-26 10:21 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　Baby和婆婆

　　黄晓明Baby夫妇资料图

　　据台湾媒体报道，27岁女星Angelababy(Baby)17日才喜获麟儿，为大12岁老公黄晓明在香港生下“小海绵”，产后2天，一家3口就欢喜出院，她当时戴墨镜穿时尚大衣现身，身形一如产前窈窕，已经很不科学了，昨她产后8天，又被周刊捕捉到她逛花巿的身影，果然是青春无敌，恢复力特别快，竟连月子都不用坐。

　　她虽然不遵守传统坐月子习俗，但对年节花饰特别重视，先在花巿挑了桃花，逐间研究，看她用手指对看中的花卉指指点点，最后又在另一间店选兰花，虽然亲友在旁，但最后都由她拿主意。

　　虽然年节前花巿采买人潮多，但由于她全身包很紧，没有人认出她来，没半个小时，她就赶紧上车离去，由助理负责拿买好的桃花。

[责任编辑： 郑笑菲]

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