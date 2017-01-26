辽视春晚宋小宝娇妻疑现身 被赞白如玉美逆天 图

新闻摘要： 距离辽视春晚播出还有1天了，宋小宝和哈德森在后台排练的视频曝光。视频两人在辽视春晚导演组的陪同下认真排练、探讨台词动作，宋小宝偶尔也冒出英文与哈德森沟通交流。

宋小宝疑似与妻子同哈德森合照

距离辽视春晚播出还有1天了，宋小宝和哈德森在后台排练的视频曝光。视频两人在辽视春晚导演组的陪同下认真排练、探讨台词动作，宋小宝偶尔也冒出英文与哈德森沟通交流。最后大家轮番合影时，疑似宋小宝的娇妻现身，站在黢黑的“双胞胎”中间，简直白如玉美逆天！

除宋小宝夫妻外，今年辽视春晚可谓是家庭组合最多的春晚，火风霍尊父子、巩汉林巩天阔父子、潘长江潘阳父女、徐子崴徐子淳兄弟、郭阳郭亮双胞胎兄弟、宋国锋宋佳伦父子、冯晓泉曾格格夫妻等，都将亮相。

另外不少“CP家庭”也将出现在这台春晚中——宋佳伦、郭艾伦组成的“双伦兄弟”将会代表辽视品牌栏目《中国好家庭》献上原创歌曲《再出发》；哈德森宋小宝“跨国兄弟”首度同框笑翻全场；“变身”马大姐的蔡明和剧中老伴儿李建华再度同台演小品，还有辽视原创小品剧《欢乐饭米粒儿》的精彩演出。

[责任编辑： 郑笑菲]