史泰龙确认回归！将出演中美合拍片《金蝉脱壳2》

新闻摘要： 近日，好莱坞动作片佳作《金蝉脱壳》宣布正式启动续集制作，国际动作巨星史泰龙确认出演。《金蝉脱壳2》由中美双方合资出品，原片黄金制作班底回归。

史泰龙确认回归

近日，好莱坞动作片佳作《金蝉脱壳》宣布正式启动续集制作，国际动作巨星史泰龙确认出演。《金蝉脱壳2》由中美双方合资出品，原片黄金制作班底回归。

灵魂人物史泰龙重磅回归黄金班底保驾护航

前作中，西尔维斯特·史泰龙饰演的越狱专家不慎被暗算，关进自己设计的高科技监狱“坟墓”中，而后结识阿诺·施瓦辛格饰演的神秘囚犯，与其强强联手一同逃离这座全透明无隐私的超级监狱。作为经典格斗游戏“魂斗罗”的人物原型，史施二人联袂出演的好莱坞高智商动作大片《金蝉脱壳》对于影迷而言可谓“圆梦之作”。

《金蝉脱壳》海报

自《金蝉脱壳》宣布出续集以来，就有消息称史泰龙将继续出演。此番官方消息正式盖章，史泰龙确认回归，且继续出演智勇双全的越狱专家。黄金搭档施瓦辛格回归与否尚未确认，影迷能否再见“魂斗罗”神合体尚留悬念。此外，前作编剧迈尔斯·查普曼继续执笔《金蝉脱壳2》，金牌制片人兰道尔·艾米特、乔治富勒、马克·坎顿、扎克·席勒等悉数回归，目前尚未透露任何有关剧情的信息。

内地强力注资《金蝉脱壳2》或将尝试中美合拍

2013年11月，史施联袂的《金蝉脱壳》在国内一经上映，凭借“魂斗罗”组合的荧幕魅力和出其不意的剧情设置，取得2.54亿的票房佳绩，同时收获不俗的观众口碑。《金蝉脱壳》的中国票房在全球市场里也蔚为可观，而这离不开国内版权方狮鼠影业的精耕细作。

为回馈中国市场的厚爱，好莱坞制片公司EFO影业在推出续集时，战略性地引入中方投资。狮鼠影业从众多竞争对手中脱颖而出，取得《金蝉脱壳2》大陆地区的所有权益，而北美的发行则由狮门影业接手。

狮鼠影业起步于海外版权购买，以引进片宣传和发行业务为主，同时放眼全球项目的投资和制作，以往引进片项目包括《狂暴飞车》、《金蝉脱壳》、《惊天魔盗团》、《深海浩劫》等。去年，备受业内关注的买断片《惊天魔盗团2》在大陆地区狂卷6.39亿票房，跻身年度引进片票房前八，创下狮门影业在华影片的最高票房纪录，也是该公司一手运作的成果。有消息称，狮鼠此番强力注资《金蝉脱壳2》或将尝试中美合拍。

中美合资出品的高智商动作惊悚大片《金蝉脱壳2》正式启动制作，国际巨星史泰龙确认回归。

[责任编辑： 郑笑菲]