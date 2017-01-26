《爱乐之城》拿下14项提名奖项 领跑第89届奥斯卡

新闻摘要： 第89届奥斯卡奖提名名单在洛杉矶揭晓，《爱乐之城》继本月初在金球奖7提7中之后，再度发威拿下14项奥斯卡奖提名，追平奥斯卡史上最多提名的1950年《彗星美人》和1997年《泰坦尼克号》。

第89届奥斯卡奖提名名单在洛杉矶揭晓，《爱乐之城》继本月初在金球奖7提7中之后，再度发威拿下14项奥斯卡奖提名，追平奥斯卡史上最多提名的1950年《彗星美人》和1997年《泰坦尼克号》。值得一提的是，获得本届奥斯卡最佳影片提名的多部影片都已经或将要登陆内地影院，包括《血战钢锯岭》、《降临》、《爱乐之城》。

本届奥斯卡提名名单没有爆冷，多数都是颁奖季的大热门。《爱乐之城》、《降临》、《藩篱》、《血战钢锯岭》、《赴汤蹈火》、《隐藏人物》、《雄狮》、《海边的曼彻斯特》、《月光男孩》9部影片获得提名，将共同角逐“最佳影片”奖。《爱乐之城》的男主角瑞恩·高斯林、《海边的曼彻斯特》的卡西·阿弗莱克、《血战钢锯岭》的安德鲁·加菲尔德、《神奇队长》的维戈·莫滕森和《藩篱》的丹泽尔·华盛顿将展开奥斯卡影帝争夺战。奥斯卡影后桂冠的竞争也十分激烈，获得提名的艾玛·斯通(《爱乐之城》)、伊莎贝尔·于佩尔(《她》)、露丝·内加(《爱恋》)、娜塔莉·波特曼(《第一夫人》)和梅里尔·斯特里普(《跑调天后》)，个个都有不俗演技。

第89届奥斯卡奖颁奖典礼定于当地时间2月26日在洛杉矶杜比剧院举行。

[责任编辑： 郑笑菲]