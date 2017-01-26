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更却才仁、李光获《星光大道》2016年总决赛冠军

2017-01-26 10:32 [来源： 新华社 ]

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　　图片来源：新浪微博

　　新华社北京1月25日电(记者 白瀛)《星光大道》2016年度总决赛25日晚在央视一套播出。来自青海玉树的更却才仁和来自沈阳的李光双双获得冠军，两人也将出现在央视春晚的舞台上。

　　年度总决赛有8名选手入围。经过三关比拼，更却才仁凭借《你那么爱她》《青藏高原》《吉祥》，李光凭借《我是一只小小鸟》《只爱高跟鞋+waking by myself》《大中国》夺得冠军。

　　更却才仁来自玉树农村，两个姐姐不幸早亡，爸爸常年卧病在床，家庭重担全部压在才仁妈妈的肩上。才仁从未出过玉树，这次为了追寻梦想，鼓起勇气，费了很大周折找剧组期，终于站到了《星光大道》的舞台上。

　　李光则是典型的城市男孩，是个活在自己世界里的文艺青年，为了音乐梦想来到北京，成为众多“北漂”中的一员，希望通过星光大道的舞台成就梦想。

　　此外，来自山东胶州的潘倩倩获得年度亚军，来自河北任丘的芳芳、来自吉林长春的红豆，分享了年度季军。

[责任编辑： 郑笑菲]

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