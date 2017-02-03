看电影成为新年俗 春节档电影票房5天突破20亿元

新闻摘要： 来自国家新闻出版广电总局电影资金办网站的数据显示，截至1月31日农历鸡年正月初四，春节档票房5天累计突破20亿元，而7天春节假期的电影总票房仍在攀升，直奔30亿元大关。业内人士分析，看电影已成为中国人春节阖家团圆的新年俗之一。

新华社上海2月2日电(记者许晓青、白瀛)来自国家新闻出版广电总局电影资金办网站的数据显示，截至1月31日农历鸡年正月初四，春节档票房5天累计突破20亿元，而7天春节假期的电影总票房仍在攀升，直奔30亿元大关。业内人士分析，看电影已成为中国人春节阖家团圆的新年俗之一。

票房数据最明显的波峰出现在正月初一，电影资金办网站数据显示，1月28日全国票房为7.95亿元，排映30.88万场次，观影人次超过2099万。上述数据较2016年2月8日农历猴年正月初一均有明显增长。

由徐克导演、周星驰编剧的《西游·伏妖篇》、成龙领衔主演的《功夫瑜伽》、王宝强自导自演的《大闹天竺》以及韩寒导演的《乘风破浪》等成为收获春节电影票房的主力。

此外，相关数据还显示，大年三十、正月初二至初四，单日电影票房较2016年同期也有明显增长，这意味着“看电影”不再是一种冲动消费，而是稳定而持续受欢迎的年节活动。

值得一提的是，2016年末，国家新闻出版广电总局发布数据，中国电影银幕已超过4万块，跃居世界第一。这意味着2017春节档的排片和观影空间都较往年更为宽松，也一定程度上助推了春节影市。

春节期间，上海、北京、广州、重庆一直名列城市票房收入前茅。上影下属上海联和院线有关负责人表示，春节期间的观影热潮，也显示了特大型城市在假日影视消费方面持续引领全国潮流。

[责任编辑： 郑笑菲]