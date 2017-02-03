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德普过于挥霍1亿买私人游艇 月花费千万资产亏损

2017-02-03 10:56 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　德普

　　新浪娱乐讯  据台湾媒体报道，好莱坞男星约翰尼-德普(Johnny Depp)上个月中控告财务管理公司The Management Group(TMG)管理不善，指称该公司职员管理不当，导致资产亏损，没想到事情出现大反转，遭控过于挥霍才会导致财产出现问题。

　　强尼戴普曾主演《神鬼奇航》系列、《巧克力冒险工厂》等卖座电影，身价高达美金4亿元(约人民币27.5亿元)，上个月他至洛杉矶法院控告其财务管理公司TMG管理不当，导致资产出现亏损。

　　TMG则反控约翰尼-德普挥霍无度，呈交法院的资料含有，约翰尼-德普手下有多达40位员工，拥有45辆名车、14座房产，更曾花大把银子美金1800万元(约人民币1.2亿元)买一艘游艇。

　　不仅如此，TMG更指出，约翰尼-德普光是聘请私人保镖，再加上保养私人飞机及娱乐的每月开支，就高达美金200万元(约人民币1375万元)。

　　TMG的代表律师麦可坎普(Michael Kump)发表声明，TMG和约翰尼-德普合作以来，一直竭尽心力保护他的财产，多次警告挥霍无度无效。另外，银行曾经催促约翰尼-德普必须偿还百万美金的债务，TMG便提供贷款建议，协助他度过难关。

　　另一方面，约翰尼-德普个人律师亚当沃尔德曼(Adam Waldman)则回应，TMG写下的种种支出条例，只是为了混淆视听、掩饰公司处理不当，又声言交由法院作最终裁决。

　　(责编：罗罗)

[责任编辑： 郑笑菲]

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