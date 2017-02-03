张惠妹首度和男友同框 交往5年爱得低调

新闻摘要： 据台湾媒体报道，歌手张惠妹(阿妹)与小6岁的调酒师Sam(姚小健)稳定交往5年，有别于高调晒恩爱，这几年来爱得低调，相当呵护恋情；2月1日开心回家，随着音乐摇摆时，被不少眼尖的网友发现镜头扫到坐在一旁的男友。

张惠妹和男友

张惠妹和男友同框

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，歌手张惠妹(阿妹)与小6岁的调酒师Sam(姚小健)稳定交往5年，有别于高调晒恩爱，这几年来爱得低调，相当呵护恋情；2月1日开心回家，随着音乐摇摆时，被不少眼尖的网友发现镜头扫到坐在一旁的男友。

张惠妹1日上传IG影片，戴着黑色的帽子、黑色口罩往下拉，表情酷帅地随着韩星CL《The Baddest Female》音乐摇摆，连她自己都忍不住表示，“有音乐姐就控制不住寄几惹(自己了)一定要来一下。”

在影片中可以听见现场充满欢笑声，可见气氛热络，而随着音乐摇摆到一半的张惠妹，听见旁人的呼喊，马上就将镜头转向对方，在短短不到1秒的过程中，被眼尖的粉丝发现，“姐你拍到sam哥了啦！”可以看见一旁的Sam笑得相当灿烂。

一向对恋情相当低调的张惠妹，不曾在公开的平台上公开小俩口的合照，这次意外让男友一起入镜，也算是另类放闪的一种。

(责编：罗罗)

[责任编辑： 郑笑菲]