贝克汉姆认婚姻中犯错 维多利亚晒合照:我们爱你

维多利亚晒老公孩子的合照。
大卫·贝克汉姆日前接受英国电台节目访问，自曝最近低调跟妻子维多利亚二度举行婚礼，同时坦承两人结婚18年里曾经犯错，婚姻一度艰难，是对老婆、孩子的爱与责任，才让一家走到现在，他勇于认错的作为，受到粉丝肯定，说他是真正的男子汉。
有关外界说夫妻在一起只是为了顾及品牌形象，他在专访中郑重澄清“当然不是”，同时也提到孩子是婚姻责任的一部分，谈起被世人关注的婚姻，“每次遇到艰难时刻，我们比任何人都熟悉对方”。受访内容曝光后，维多利亚在instagram上传了一张老爸被孩子们簇拥的幸福家庭照，写下“我想他们爱你，我们爱你”，并标注名字简写“VB”，用亲情、爱情与一句简单的话语“覆盖这一回合”，不必多说，就知道彼此的心意。
[责任编辑： 郑笑菲]
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064