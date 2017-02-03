洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

贝克汉姆认婚姻中犯错 维多利亚晒合照:我们爱你

2017-02-03 10:54 [来源： 信息时报 ]

分享到：

　　维多利亚晒老公孩子的合照。

　　大卫·贝克汉姆日前接受英国电台节目访问，自曝最近低调跟妻子维多利亚二度举行婚礼，同时坦承两人结婚18年里曾经犯错，婚姻一度艰难，是对老婆、孩子的爱与责任，才让一家走到现在，他勇于认错的作为，受到粉丝肯定，说他是真正的男子汉。

　　有关外界说夫妻在一起只是为了顾及品牌形象，他在专访中郑重澄清“当然不是”，同时也提到孩子是婚姻责任的一部分，谈起被世人关注的婚姻，“每次遇到艰难时刻，我们比任何人都熟悉对方”。受访内容曝光后，维多利亚在instagram上传了一张老爸被孩子们簇拥的幸福家庭照，写下“我想他们爱你，我们爱你”，并标注名字简写“VB”，用亲情、爱情与一句简单的话语“覆盖这一回合”，不必多说，就知道彼此的心意。

[责任编辑： 郑笑菲]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 因受聘苏格兰爱丁堡大学 香港大学...
  • 社保卡今年将基本实现全国一卡通 ...
  • 洛阳市湿地总面积达74.8万亩
  • 为让环卫工妈妈早点回家 栾川兄弟...
  • 洛阳五朵“小梅花” 登上央视春晚
  • 法国小伙陪媳妇儿回娘家过年 用河...
  • “洛阳创新”海绵钛余热回收工艺...
  • 洛阳市将出台一系列支持特色小镇...
  • 谋篇布局要更深更准——“撸起袖...
  • 老外到周口农村过大年 遇村里小伙...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605