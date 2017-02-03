贝克汉姆认婚姻中犯错 维多利亚晒合照:我们爱你

新闻摘要： 大卫·贝克汉姆日前接受英国电台节目访问，自曝最近低调跟妻子维多利亚二度举行婚礼，同时坦承两人结婚18年里曾经犯错，婚姻一度艰难，是对老婆、孩子的爱与责任，才让一家走到现在.

维多利亚晒老公孩子的合照。

大卫·贝克汉姆日前接受英国电台节目访问，自曝最近低调跟妻子维多利亚二度举行婚礼，同时坦承两人结婚18年里曾经犯错，婚姻一度艰难，是对老婆、孩子的爱与责任，才让一家走到现在，他勇于认错的作为，受到粉丝肯定，说他是真正的男子汉。

有关外界说夫妻在一起只是为了顾及品牌形象，他在专访中郑重澄清“当然不是”，同时也提到孩子是婚姻责任的一部分，谈起被世人关注的婚姻，“每次遇到艰难时刻，我们比任何人都熟悉对方”。受访内容曝光后，维多利亚在instagram上传了一张老爸被孩子们簇拥的幸福家庭照，写下“我想他们爱你，我们爱你”，并标注名字简写“VB”，用亲情、爱情与一句简单的话语“覆盖这一回合”，不必多说，就知道彼此的心意。

[责任编辑： 郑笑菲]