好嗓子伪装成“跑调天后” 梅姨就是这么会“玩”

新闻摘要： 尽管已进入了获颁电影终身成就奖的年纪，梅丽尔·斯特里普却仍热衷挑战自我，明明拥有一副好嗓子的她，硬要伪装成唱歌跑调的女高音，不仅“跑”得离谱，还要“跑”得可爱。

原本唱歌很好的梅丽尔·斯特里普在片中要唱跑调，这当然难不倒她。

新春作品汇

《跑调天后》

【推荐看点】梅丽尔·斯特里普挑战故意唱走音；巨搞笑的歌唱版《皇帝的新衣》

【推荐人群】乐迷，尤其古典音乐发烧友不容错过的电影，喜欢梅姨、休叔的影迷也别错过

【推荐理由】好音乐就一定是字正腔圆的吗？看完该片你对音乐的欣赏或许会有一番新的感悟。

尽管已进入了获颁电影终身成就奖的年纪，梅丽尔·斯特里普却仍热衷挑战自我，明明拥有一副好嗓子的她，硬要伪装成唱歌跑调的女高音，不仅“跑”得离谱，还要“跑”得可爱。凭借这部《跑调天后》，梅姨第29次提名金球奖，同她一起获得提名的还有在片中同样表现不俗的休·格兰特与《生活大爆炸》中的“霍华德”西蒙·赫尔伯格。

《跑调天后》听起来荒诞，但历史上确有其人其事。这位名为弗罗伦斯·佛斯特·珍金丝的业余女高音不仅录制了一张广为流传的专辑，后来更是唱进了卡内基音乐厅。根据这个故事改编的法国电影《玛格丽特》，女主角凯瑟琳·弗洛去年就获得了第41届法国凯撒电影奖最佳女主角奖，作为后来者的《跑调天后》，故事更忠于真人真事，也更富有喜剧片轻松、幽默又励志的色彩。专题撰文信息时报记者谢奕娟

歌唱版“皇帝的新衣”笑点频出

唱歌五音不全还能大受追捧的歌手，《美国偶像》上就出过一位黄威廉，而梅姨塑造的弗罗伦斯·佛斯特·珍金丝可以说是“苏珊大妈与黄威廉的结合体”，70岁了还执着于音乐梦想也属难能可贵了，奈何她天资匮乏，逢唱歌就要跑调，而且她唱的还是难度极高的歌剧女高音。本来如果有人给她泼泼冷水，她也许就知难而退了，但因为珍金丝太有钱，对纽约的歌剧院、指挥家都出手阔绰，长期赞助，身边没人敢对她说实话。

于是这个故事就变成了歌唱版《皇帝的新衣》。珍金丝的丈夫兼管家极力维护着这个“真实的谎言”，凡是来听她音乐会的观众，都必须是严加挑选的“音乐真爱粉”，而所谓的“真爱粉”，并不包括那些千里迢迢慕名而来的人士，自然，严肃乐评人也是被排除在外的。

整个故事充满了各种机巧的讽刺，笑点频出：诸如珍金丝的丈夫安排她扮演民歌作曲家斯蒂芬·福斯特的缪斯女神，当她吊着威亚从天而降时，侧幕台传来的是绳索快被压断的嘎吱声；在一场音乐会上，当珍金丝唱起轻歌剧《蝙蝠》的《笑之歌》，“你错得多么离谱”、“你让我发笑，多么有趣，我应该大笑吗？多么好笑”，这样的唱词像是台下忍俊不禁的观众发出来的“弹幕”；大指挥家托斯卡尼尼在剧中两次打酱油的出场就更有意思了：作为珍金丝密友的他用一张碟就换到1000美元的音乐会赞助，但是当珍金丝请他来听自己音乐会时，他总是微妙的表示自己要“排练”。

故事的高潮在于珍金丝不再满足于小规模的音乐会，她要完成自己的毕生梦想——在卡内基音乐厅开唱，并且没等自己的丈夫拍板，就自作主张地给战斗中的部队送出了1000张慰问票。这场不受控制的音乐会将如何收场，成为全片的一大伏笔，也是故事的核心所在。

梅姨角色令人捧腹又同情

能把真金丝这个角色塑造得如此让人捧腹、又如此令人同情，梅姨功不可没。虽然都是音乐片，珍金丝绝不同于她在《妈妈咪呀！》中塑造的风情又奔放的唐娜，也不同于《瑞奇和闪电》中涂黑眼线穿皮裤的摇滚大妈，片中她在听到难能可贵的好音乐时两次感动到落泪，完全真情流露，毫无矫饰之感。更难得的是年近七旬的梅姨，还能演出被丈夫昵称为“邦尼兔子”，被百般呵护时，那种妩媚和小娇羞。当然，最大的挑战还是作为一位音准极好的歌手，要在电影里故意唱走调，对此梅姨要先把原调唱好，再自动升降四分之一。为了这部片子，她也是拼了，正常歌手一周内仅唱两次的《夜后咏叹调》，她在一天内唱了四遍。

扮演梅姨丈夫的休·格兰特也贡献了精彩的演出，为了在镜头里跳一段不到一分钟的舞蹈，他在舞蹈房里练了三个月之久。“霍华德”西蒙·赫尔伯格，在片中扮演梅姨的私人钢琴师科姆。虽然仍是笑起来露出一口大龅牙，但他第一次聆听到珍金丝走调的歌声、在电梯里忍笑的那一段表演，活脱脱是一组生动的表情包。

搞笑之余富有现实意义

《跑调天后》如果仅仅是一个关于女富豪的荒唐音乐梦，那故事也许除了讽刺和好笑，就没有太大意义。正如梅姨所言，珍金丝出名的原因不仅因为她唱歌跑调，更是因为她的聚众能力。“她的声音里面充满了希望，在二战那个特殊时期，那种正能量给了民众一种喜感和温暖感。”那些为珍金丝的歌声大喊“bravo”的人，除了被她逗乐，多少也为她的自信和勇气所感动。虽然走调，但一个用心唱歌的人，能够让人听出歌声里的真诚。所以，最后珍金丝无悔地说出那句“人们可以说我不会唱歌，但不能说我没有唱过”，才会让人感动。

18岁就患上不治之症的珍金丝，按照医生的判断只能再活20年，但她却活到了70岁，不能不说，是音乐帮助她创造了奇迹。故事最后的走向或许有点俗套，但不失好莱坞喜剧片的轻松励志。除此之外，如果你是古典音乐发烧友，不仅能在片中“邂逅”托斯卡尼尼、花腔女高音丽莉·庞斯等历史上的音乐名家，当听到歌剧《魔笛》《拉克美》《蝙蝠》中一些脍炙人口的选段时，更会心领神会。而对于非古典乐迷而言，出现在剧中的圣桑《天鹅》、肖邦前奏曲《雨滴》配以动人的故事和场景，或许会让你瞬间爱上古典乐。

[责任编辑： 郑笑菲]