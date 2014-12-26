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40岁萧淑慎被控小三 男方前妻怒批：恶心
2017-02-04 09:31        [来源：新浪娱乐 ]

　　40岁萧淑慎被控小三男方前妻怒批：恶心

　　新浪娱乐讯　40岁萧淑慎2016年被拍到进出小15岁梁姓男子家中，后在微博放出床照，疑似热恋中，但她坚持只是朋友。今年1月中梁男在脸书向她求婚，PO出朦胧照直指有玄机，而照片右上角可以看到我嫁你三字，引来朋友围观祝福。但却被男方前妻指控介入婚姻，骂梁男想红，怒批恶心，一连串各说各话下来剧情有如八点档。

　　萧淑慎久没现身荧幕前，但感情生活依旧精彩。去年被拍到进出25岁梁姓男子家中，后透过经纪人声称，“跟他只是朋友。”之后却放出多张床上亲昵搂抱、接吻照，对方也在IG称她为女友，关系形同热恋爱侣。小俩口前几日也和友人到餐厅用餐，PO出靠头照，大方不避讳笑称是“冬季恋锅”。

　　不过，根据台湾媒体报道，梁男和前妻育有1女，去年12月被拍到与萧淑慎同进同出时，前妻就曾在脸书怒斥被劈腿，并留言狠酸：“2年的婚姻拜拜了，祝福你和萧阿姨萝！”后又斥梁轩安“想红”、批萧淑慎“恶心”，但随后也删除该则PO文。

　　不过，萧淑慎透过经纪人，坚称两人只是朋友，表示梁男和前妻去年8月离婚，但她和梁男11月才认识，时间完全没有重迭。而梁男3日也在脸书上发布感叹文，“宽容多一分，脚下的路便会阔一寸。宽容了别人，解脱了自己。生活要的是一份淡然，这样才能够过的洒脱，人生是一场感悟，这样才会过的有意义！”　(责编：罗罗)
责任编辑： 周萌
 
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