夫妻首度秀恩爱！舒淇头靠冯德伦露甜笑

舒淇头靠冯德伦露甜笑
新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，舒淇和冯德伦公开秀恩爱了啦！升格当人妻的舒淇利用春节假期回台湾，老公爱相随陪她回娘家，两人一起到阳明山被网友捕获，2月3日更是罕见晒出夫妻正面照，恩爱破表！
婚后低调的舒淇鲜少在社交网站放夫妻合照，过年期间和冯德伦发文隔空传情。夫妻俩首度在网络秀恩爱，她头靠近老公露出甜笑，手拿着自家餐厅的菜单；老公手里拿着印她照片的一面入镜，落腮胡充满男人味。
舒淇首晒“夫妻同框”震惊大批网友，众人激动：“终于秀恩爱了”、“好有夫妻脸。”尤其是她和冯德伦2016年9月结婚，5个月来鲜少高调晒夫妻合照，大家赶来送祝福：“超般配”、“一直要这样甜蜜下去哦。”(ETtoday/文)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605