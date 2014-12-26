夫妻首度秀恩爱！舒淇头靠冯德伦露甜笑

舒淇头靠冯德伦露甜笑

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，舒淇和冯德伦公开秀恩爱了啦！升格当人妻的舒淇利用春节假期回台湾，老公爱相随陪她回娘家，两人一起到阳明山被网友捕获，2月3日更是罕见晒出夫妻正面照，恩爱破表！

婚后低调的舒淇鲜少在社交网站放夫妻合照，过年期间和冯德伦发文隔空传情。夫妻俩首度在网络秀恩爱，她头靠近老公露出甜笑，手拿着自家餐厅的菜单；老公手里拿着印她照片的一面入镜，落腮胡充满男人味。

舒淇首晒“夫妻同框”震惊大批网友，众人激动：“终于秀恩爱了”、“好有夫妻脸。”尤其是她和冯德伦2016年9月结婚，5个月来鲜少高调晒夫妻合照，大家赶来送祝福：“超般配”、“一直要这样甜蜜下去哦。”(ETtoday/文)