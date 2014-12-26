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巫启贤遭控教唆伤人 侦查9个月结果揭晓
2017-02-04 09:33        [来源：腾讯娱乐 ]

　　巫启贤资料图

　　腾讯娱乐讯　2月3日消息，据台湾《东森新闻》报道，歌手巫启贤以《太傻》走红两岸三地，凭幽默口才登陆综《蒙面歌王》担任评审之一。而他2016年5月被指控涉嫌教唆伤人，原告麦谷娱乐负责人“S先生”于2013年遭4名持电击棒殴打，又涉及将演唱会场地转租他人，有伪造文书罪嫌疑。台北地检署侦办认为事证不足，被处分不起诉，另外打伤S先生的林姓、黄姓男子则依伤害罪起诉，还有一名涉案的男子RADIO还在侦办中。

　　S先生表示5年前为巫启贤宣传专辑没有收过一毛钱，对方答允北京演唱会交给他的公司负责，以演唱会执行费、包括赞助金来抵销宣传费，但是当时大陆有禁奢令，演唱会批文没过关延期。而他爆料对方将演唱会场地转租，被要求退佣金，没想到因此惹祸上身，2013年11月11日，他回家时遭2名男子持30公分的电击棒攻击脸和身体，幸亏楼上邻居发现报案。

　　警方根据路口监视器发现，有3名男子涉嫌打人，又从通联纪录中发现巫启贤和S男沟通工作的电话号码，令受害S男决定提告。巫启贤否认与案情有关，并表示演出时手机会交给助理保管。

　　涉嫌打人的林姓、黄姓男子则供称，手机曾借给在夜店认识的男子RADIO，但是两人不愿透露RADIO的真实身份，手机通话的内容也不清楚，无法证明巫启贤涉嫌教唆伤害。有关演唱会场地转租，检查官调阅文件后认为，相关资料没有麦谷娱乐的印文、负责人署名等，提供文件的是大陆单位，并不是巫启贤，针对歌手部分的指控最后都不起诉。

　　巫启贤2016年曾透过经纪公司回应：“我的态度是不回应、不上当、不随他人起舞，虽然知道尊重司法程序眼前会吃这些闷亏，但我还是选择尊重司法，让时间、司法还我清白。”
责任编辑： 周萌
 
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