33.47亿刷新史上最强春节档 周星驰喜剧二度折桂

《西游·伏妖篇》剧照

新华社北京2月3日电 7天30.87亿元，去年创下的“史上最强春节档”一年后被刷新。官方数据显示，今年春节7天假期中国电影票房为33.47亿元，一举提振了2017年电影市场。其中《西游·伏妖篇》以11.53亿元夺冠。这也是继去年的《美人鱼》之后，周星驰喜剧在春节档连续第二年折桂。

根据新闻出版广电总局电影局3日发布的数据，大年初一全国电影票房为8.05亿元，成为迄今为止我国电影市场单日票房冠军。从除夕到初三，《西游·伏妖篇》一直维持单日票房冠军，初四被《功夫瑜伽》反超，直到初六春节档收尾，但后者总票房仍以8.7亿元屈居亚军。

和去年《美人鱼》《澳门风云3》《西游记之孙悟空三打白骨精》三足鼎立相比，今年春节档呈现出“五朵金花”绽放的局面，包括周星驰与徐克联手的《西游·伏妖篇》、成龙与唐季礼合作的《功夫瑜伽》、韩寒执导的第二部影片《乘风破浪》、王宝强的电影导演处女作《大闹天竺》，以及国产动画电影《熊出没·奇幻空间》。

从类型看，喜剧片仍然是春节档最受欢迎的片种，包揽票房前三名。题材上，两部电影不同程度涉及《西游记》，两部电影前往印度取景拍摄，“印度歌舞+中国功夫”成为今年春节电影观众“新宠”。而韩寒执导的《乘风破浪》虽然不是喜剧片，但凭着情怀和口碑，在大年初四也实现一次逆袭，票房超过《大闹天竺》，跃升到单日票房季军，但最终滑到第四，《大闹天竺》位列第三。

此外，《熊出没·奇幻空间》《游戏规则》《了不起的菲丽西》《健忘村》《太空旅客》《降临》分别位列今年春节档第五至第十位，其中三部进口片7天总票房只有0.29亿元，占大盘不到1%。

观察人士指出，电影已成为春节期间我国最广泛、最稳定、观众参与度最高的文化娱乐消费方式之一，而最终赢得市场的因素，仍然是影片质量及“适销对路”。

中国文艺评论家协会副主席尹鸿说，中国电影不是脱离社会语境而存在的文化类型，一定要随社会整体进步而进步，因此电影创作不能停留于赚票房的初级阶段，而是要在内容上进一步提升品质。