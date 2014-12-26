应采儿穿着三点式泳衣配合长长秀发，十分有美人鱼的感觉
应采儿展现性感
陈小春上传湿身透点照
新浪娱乐讯 北京时间2月4日消息，据香港媒体报道，33岁的应采儿已为人母，有3岁儿子Jasper，而样貌与身材仍保持女神级。农历新年她跟老公陈小春与Jasper外游，享受阳光与海滩，日前秀出比基尼泳照展示好身材，令人艳羡。昨天(2月3日)应采儿再秀出泳装，以及漂亮到可以拍洗发用品广告的长长秀发。她搂抱着老公嘟嘴合照，搞笑留言：“重点就是：我美就好了！哈哈哈！陈小春，你自己看着办吧！”陈小春也不示弱，晒出湿身照，玩儿“透点诱惑”，与老婆比拼。(颖颖)
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