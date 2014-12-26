贝克汉姆秘密文件被揭

贝克汉姆热心慈善另有目的？ 搜狐娱乐讯 一份关于迷倒世界的英国名人大卫-贝克汉姆的秘密文件被欧洲调查合作组织(EIC)网站以及德国《镜报周刊》获取，随即被包括法国《队报》、西班牙《世界报》在内的欧洲各大报纸网站纷纷发表。随着秘密文件被公诸于世，一桩桩冷冰冰的事实浮出水面，大卫-贝克汉姆的高大形象顷刻之间轰然倒塌。 自2005年以来，作为联合国儿童基金会(UNICEF)的形象大使，贝克汉姆一直以热心公益、关爱特殊群体的形象示人，但秘密文件揭露出小贝对这一切并不真诚。首先他拒绝用自己的钱来投身公益，即便从UNICEF工作中获稠百万也不愿意用于为基金会集资。在一次慈善拍卖上，贝克汉姆被基金会大使的一位公关经理问到，要不要匹配拍卖会的最高出价，小贝在日后的信件中这样说：“克洛伊的要求让我发火……我不想用我自己的钱那样做。” 其次，尽管小贝坐私人飞机，却要求联合国儿童基金会为自己报销价值8000欧元的商务机票。贝克汉姆和自己公司的一位主管吐槽说，去菲律宾看望海燕台风中受难的孩子们时，居然需要自己掏钱：“说实话，我觉得无论如何都不应该让我付任何钱。”事实上小贝的赞助商们帮他付了私人飞机的所有费用。 另外贝克汉姆还曾在乔纳森-罗斯的访谈节目上撒谎企图骗取爵士称号，而他和最亲近的助手之间的聊天记录展示了他为赢得荣誉委员会和公众的青睐所付出的各种努力——他最亲近的一个顾问甚至说，贝克汉姆在UNICCEF的工作以及其他的一些“好差事”其实是给他自己脸上贴光。但贝克汉姆却曾在作客广播四台的荒岛唱片节目时对主播科尔斯蒂·杨说：“这无关乎虚荣心，我想参与进去，因为它很重要所以我才参与。” 2013年小贝在和爵士称号失之交臂后给自己的长期公关西蒙-奥利维拉写了一封言辞激烈的邮件，怒骂获颁大英帝国勋章的古典音乐家凯瑟琳-简金斯：“凯瑟琳-简金斯凭啥拿大英帝国勋章？就只会在橄榄球比赛上唱唱歌，慰问慰问军队，喝喝可乐，真他妈可笑！”先前简金斯承认了自己确实有过吸毒的经历，包括可卡因和摇头丸，并坦白称“好奇心成就了更好的我”。 在邮件中小贝甚至还对他平日里极力讨好和奉承的荣誉委员会破口大骂：“他们就是一群婊子！和我想的一点不差！这些荣誉谁说了算？说实话这很耻辱，假如我是美国人，十年前我就拿到这玩意儿了！” 而讽刺的是，奥利维拉回复给贝克汉姆最好的朋友兼经纪人大卫·加德纳时说：“这就给了我们更多理由在今年的联合国儿童基金会工作中大展拳脚，还有武装部队，以及其他公益机构。”同时他还建议小贝在公众面前“保持积极”，尽量避免在公众场合对委员会过于明显的讥讽、批评。 但是贝克汉姆的努力遭到英国税务海关总署的阻挠，他们取缔了所谓的“英才计划”，此计划曾被许多名人借以降低税金，其中就包括了小贝。净资产2.8亿英镑的贝克汉姆竟耍尽各种小聪明逃税，不胜唏嘘。此外，在2014年苏格兰独立公投上极力鼓动“留下”，这也是贝克汉姆拔高在英国群众心目中形象的加分之举，他还希望成为第一批进入太空的民众一员。 在公布秘密文件后，欧洲调查合作组织称：“律师已经告诉我们，贝克汉姆须注明向联合国儿童基金会捐赠超过100万英镑以及支付以上提及的飞行和酒店住宿造成的所有花销的日期。捐赠期为去年(2016年)年底的数月前，而支付期则为今后。” 最后，需要提一下联合国儿童基金会的一个说明：“大卫-贝克汉姆为联合国儿童基金会付出了时间、精力和义无反顾的支持，以帮助加深公众对基金会儿童工作的认识，也促进了基金会的筹资。我们所有的大使都给予基金会志愿性质的帮助，不因他们的时间和承诺收受酬劳，同时也对基金会关于全世界处于危难中的儿童的工作乐于献身。”