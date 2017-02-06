担心更多私密邮件流出 贝克汉姆报警求助

新闻摘要： 据台湾媒体报道，贝克汉姆近日遭黑客曝光电子邮件内容，多年热心公益都是为了爵士头衔，事后他通过发言人表示，邮件内容“有遭到窜改”，现又有最新发展，他已报警求助，因为担心更多信件内容被流出。

贝克汉姆

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，贝克汉姆近日遭黑客曝光电子邮件内容，多年热心公益都是为了爵士头衔，事后他通过发言人表示，邮件内容“有遭到窜改”，现又有最新发展，他已报警求助，因为担心更多信件内容被流出。

据《太阳报》报道，贝克汉姆电邮被黑后，他担心有更多私密内容曝光，已经报警求助，内容涉及贝克汉姆的私生活及他挖苦嘲讽其他名人的话，警方已对他位于葡萄牙总部的公关公司开始调查。据悉，黑客从2015年起，偷取了贝克汉姆过去3年、共1800万份的通讯文件。

不过有网友推特发起“#SirDavidBeckham”标签，力挺贝克汉姆，认为他不仅在足球上有贡献，为慈善更是不遗余力，曾将一年足球薪酬全数捐出，因此他绝对有资格获封位爵位。

[责任编辑： 孙阳丹]