洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

担心更多私密邮件流出 贝克汉姆报警求助

2017-02-06 10:38 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　贝克汉姆

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，贝克汉姆近日遭黑客曝光电子邮件内容，多年热心公益都是为了爵士头衔，事后他通过发言人表示，邮件内容“有遭到窜改”，现又有最新发展，他已报警求助，因为担心更多信件内容被流出。

　　据《太阳报》报道，贝克汉姆电邮被黑后，他担心有更多私密内容曝光，已经报警求助，内容涉及贝克汉姆的私生活及他挖苦嘲讽其他名人的话，警方已对他位于葡萄牙总部的公关公司开始调查。据悉，黑客从2015年起，偷取了贝克汉姆过去3年、共1800万份的通讯文件。

　　不过有网友推特发起“#SirDavidBeckham”标签，力挺贝克汉姆，认为他不仅在足球上有贡献，为慈善更是不遗余力，曾将一年足球薪酬全数捐出，因此他绝对有资格获封位爵位。

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳西工区芳林游园建成投用 总面...
  • 洛阳龙门站增开四趟动车组临客
  • 唐嫣现身洛阳与影迷亲密互动 洛阳...
  • 南环路下穿龙门大道工程：春节过...
  • 袁永新会见神舟十一号航天员陈冬
  • 河南新规：今后县城不再批建独院 ...
  • 洛阳一教师骑摩托车往返海南 20天...
  • 河南高速路网规划调整 呈6放射12...
  • 洛阳市新增4家3A级旅游景区
  • 洛阳航天员陈冬回家了！
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605