刘德华不忍妻子奔波 申请出院遭医生拒绝未消肿消炎

刘德华
新浪娱乐讯 2月6日消息，据台湾媒体报道，刘德华1月17日在泰国拍摄广告时坠马，致盆骨撕裂、脊骨受损。随后，他搭专机从泰国返回香港治疗。有消息指他最少要休养3个月，等伤口自愈后再慢慢做物理治疗。
刘德华对农历新年很重视，据称他今年的计划是先陪妻子回马来西亚娘家，再回香港陪父母迎新年。目前，刘德华的身体被固定在病床上，无法自由下床移动，骨裂疼痛只能依赖止痛药。医生表示，他的伤口不用手术治疗，却要等待伤口自行愈合，至少3个月才能康复，还要做物理治疗，复健恢复期要6至9个月。但他不想在医院过春节，更不忍妻子为照顾他奔波，想尽快出院回家静养，不过医生认为他的伤势未消肿也未消炎，因此拒批准出院。
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