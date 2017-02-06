和星爷不和？吴孟达:当然能合作 给钱就行

新闻摘要： 据台湾媒体报道，知名港星吴孟达因多次在周星驰的电影里扮演绿叶，以鲜活的谐星形象成功打响名声。不过他与周星驰自从16年前的《少林足球》后就没有再合作，他日前受访时透露，与周从未不合，未来仍是有合作的机会，“只要给我钱就行”。

吴孟达因在周星驰电影中演配角打开知名度

两人是昔日的最佳拍档

吴孟达有望和星爷再合作《功夫2》

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，知名港星吴孟达因多次在周星驰的电影里扮演绿叶，以鲜活的谐星形象成功打响名声。不过他与周星驰自从16年前的《少林足球》后就没有再合作，他日前受访时透露，与周从未不合，未来仍是有合作的机会，“只要给我钱就行”。

吴孟达日前在北京电视台的节目中受访表示，像《功夫》都已经谈好他的角色，却碰上SARS搅局，档期延后而影响他的规划，只好放弃演出；而《长江七号》则是没有合适的角色，他也开玩笑表示，电影中落魄爸爸应该让他来演，“可是他(周星驰)连我的饭碗都抢了”。

提到能否有机会再合作，吴孟达表示当然会，他说自己在演艺圈没有和别人不合过，绝对不排斥和周星驰再一起演戏，“只要他给我钱就行了”，还开玩笑地补了一句：“如果没有吴孟达，他的电影会比现在好十倍，是我拖累了他。”“难道要说没有我他就不行了吗？那也太骄傲了。”

据传周星驰今年夏天将开拍《功夫2》，而吴孟达也在演员名单当中，预定2020年的农历年上映，消息一出，影迷们不但期待经典电影的复出，更好奇两位喜剧大师兼昔日的最佳搭档，又将擦出什么火花。ETtoday/文

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