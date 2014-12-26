黄晓明家庭照Baby素颜出镜 一家人团聚其乐融融

新浪娱乐讯 2月5日，一张黄晓明Baby夫妇最新的家庭聚会照曝光。照片中Baby身着一件红色外套坐在妈妈和婆婆中间，素颜的她看起来气色很不错。黄晓明则坐在第一排，身着红黑毛衣头戴黑色帽子，一家人团聚在一起其乐融融。

新浪娱乐讯2月5日，一张黄晓明Baby夫妇最新的家庭聚会照曝光。照片中Baby身着一件红色外套坐在妈妈和婆婆中间，素颜的她看起来气色很不错。黄晓明则坐在第一排，身着红黑毛衣头戴黑色帽子，一家人团聚在一起其乐融融。

新浪娱乐讯2月5日，一张黄晓明Baby夫妇最新的家庭聚会照曝光。照片中Baby身着一件红色外套坐在妈妈和婆婆中间，素颜的她看起来气色很不错。黄晓明则坐在第一排，身着红黑毛衣头戴黑色帽子，一家人团聚在一起其乐融融。

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